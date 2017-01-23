二度凍結國民黨資金7.4億 法院不准公視 (2017-01-23 00:00)
國民黨日前 申請解凍資金1億5781萬，發放黨工薪水，黨產會今天決議解凍1.5億多元，讓國民黨能支付黨工1月薪水和年終獎金與考績獎金，並償還9月10月借款。
==不當黨產處理委員會主委 顧立雄==
1月份的薪資
還有去年工作整年的年終獎金
在這一次今天早上的會議裡面
我們都同意(解凍)
9月10月他們已經有附借據過來
那我們就9月10月的部分也同意
顧立雄表示，國民黨帳戶餘額和7張支票還有6.9億元，國民黨1月底前大量解僱黨工，若無法支應資遣費和退休金，可與黨產會協商是否處分黨名下不動產，專款專用，2月7日勞資協商，黨產會也會派代表與會。
==國民黨文傳會副主委 胡文琦==
即便這一次
我們得到黨產會初步的善意
我們還是要強調
所謂發放黨工的薪資
絕對是勞基法裡面
包含所謂不當黨產條例
第9條的法定義務
而不是需要由不當黨產委員會
經由許可要件才能發出
至於黨產會二度凍結國民黨在永豐銀3.3億資金，和台銀8張面額4.1億支票，最高行政法院今天裁定，訴訟定讞前，黨產會應停止執行，讓國民黨再扳回一成。
==最高行政法院庭長 許瑞助==
停止原處分之執行
於公益尚無重大之影響
因此准予停止執行
國民黨強調，黨產會要求發放黨工薪資須提出申請，但此舉已影響黨部自由支配財產權，影響政黨自主運作，並肯定法院的裁定；黨產會則將研議是否再提抗告。
記者 李曉儒 郭俊麟 台北報導
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