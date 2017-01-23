

國民黨日前 申請解凍資金1億5781萬，發放黨工薪水，黨產會今天決議解凍1.5億多元，讓國民黨能支付黨工1月薪水和年終獎金與考績獎金，並償還9月10月借款。



==不當黨產處理委員會主委 顧立雄==

1月份的薪資

還有去年工作整年的年終獎金

在這一次今天早上的會議裡面

我們都同意(解凍)

9月10月他們已經有附借據過來

那我們就9月10月的部分也同意



顧立雄表示，國民黨帳戶餘額和7張支票還有6.9億元，國民黨1月底前大量解僱黨工，若無法支應資遣費和退休金，可與黨產會協商是否處分黨名下不動產，專款專用，2月7日勞資協商，黨產會也會派代表與會。



==國民黨文傳會副主委 胡文琦==

即便這一次

我們得到黨產會初步的善意

我們還是要強調

所謂發放黨工的薪資

絕對是勞基法裡面

包含所謂不當黨產條例

第9條的法定義務

而不是需要由不當黨產委員會

經由許可要件才能發出



至於黨產會二度凍結國民黨在永豐銀3.3億資金，和台銀8張面額4.1億支票，最高行政法院今天裁定，訴訟定讞前，黨產會應停止執行，讓國民黨再扳回一成。



==最高行政法院庭長 許瑞助==

停止原處分之執行

於公益尚無重大之影響

因此准予停止執行



國民黨強調，黨產會要求發放黨工薪資須提出申請，但此舉已影響黨部自由支配財產權，影響政黨自主運作，並肯定法院的裁定；黨產會則將研議是否再提抗告。



記者 李曉儒 郭俊麟 台北報導



