

年金改革國是會議落幕，但過去六個月年金改革引起不少反彈聲浪，但台灣世代智庫最新民調顯示，有7成民眾支持年金必須改革，只有14%的人持相反意見。



==台灣世代智庫執行長 洪耀南==

要不要設天花板

軍公教會有48%的支持

也有41%的反對

類似像這樣的狀況

就是說細部上當然有一些不同的聲音

當然如果站在支持改革是佔多數



這份調查也顯示了年金改革爭議兩極化，未來戰場將延伸到立法院的審查。



==國民黨立委 王育敏==

如果沒有達成一定的共識

那是硬要通過某些版本的話

我相信那對社會造成是一個撕裂

而絕對不是改革之後

帶來的進步

==民進黨立委 黃偉哲==

這個勞保基金如果破產

或公保基金破產

還是所有納稅人在付

所以我覺得這不可能不做一些改革



國民黨立委王育敏認為，社會共識還有待凝聚；而民進黨立委黃偉哲指出，未來要小心的深水區在「勞保年改」，因為勞保潛在負債最多，學者也持相同看法。



==淡江大學助理教授 陳建甫==

那雖然整個保費

會逐年的往上調整

我想企業界可能會受不了

那相對就必須由

政府提撥相對的基金

給勞工保險這個部分



學者表示，除了軍公教，在勞工方面，草案調高保費，但雇主負擔也將增加，勞工憂心影響雇主調薪意願，政府必須有配套措施，可視調薪壓力，介入提供補助。



綜合報導



