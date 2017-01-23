















不滿雲林縣政府針對農會選舉態度消極，前雲縣長蘇治芬前往縣府陳情抗議，蘇治芬表示，以農委會指示，農會在審查合格當日，就得要讓候選人得知號次與申請選舉人名冊，但很多農會視若無睹。剩不到一個月就要進入農會選舉，不過現在有許多候選人陳情，候選人取得資格後，造裡說就能申請選舉人名冊，但現在卻有許多審核資料沒送到縣政府，立委蘇治芬就認為，雲林縣府行政失職，恐會影響後續選舉結果。==民進黨立法委員 蘇治芬==不能理解李進勇縣長面對基層一片哀嚎 一片哀嚎聲音你為什麼會沒有感覺呢我發現縣政府對這方面來講完全沒感覺 這是讓我們在基層從事農業改革 會覺得很心急對此雲林縣政府表示，因本這次農會改選參選相當踴躍，全縣將近1800名候選人，但都要經過素行查核資料，讓法院、地檢署和警察局案件倍增，目前還剩今法院還未完成全部查核，最快能在明天完成候選人資料審核。==雲林縣長 李進勇==最晚最晚在25號 (農會)可送到縣政府同時也會通知所有候選人所以說如果這時間能夠掌握更精準在過年前還有時間有辦法去處理這些會員名冊為了地方農會選舉，立委蘇治芬也是前任雲林縣長，向現任縣長李進勇陳情抗議，李進勇則表示，等到25號收到全農會送來資料，會趕緊處理這些名冊，希望讓候選人與選舉人，在農曆過年前能取得名冊，方便發布訊息。記者王威雄雲林報導