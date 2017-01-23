日本芥川獎.直木獎 2得獎者皆入圍常客公視 (2017-01-23 00:00)
日本文學界的盛事，第156屆芥川獎跟直木獎，日前公布，由劇作家兼演員"山下澄人"拿下芥川獎，另外直木獎則是由第6次入圍的作家"恩田陸"奪得，而這兩位得主，都是獎項的入圍常客。
==第156屆芥川獎得主 山下澄人==
(當下感覺是)我成了芥川獎得主
這是騙人的吧
感覺像是別人的事情
好厲害 芥川獎耶
坐在講台上，發表感言，50歲的劇作家兼演員，"山下澄人"以作品"新世界"一書，拿下這次芥川獎。對於自己得獎，一直不敢置信。出生於神戶市的"山下"，高中畢業後，進入劇作家"倉本聰"開設的"野良富塾"，成為第二期學生，學習演戲、寫劇本。
==山下澄人業師 倉本聰==
當然是很替他開心
與其說是學生
他就像是我兒子一樣的存在
但那傢伙的小說 很難看懂的
感覺希望他能寫些
讓我能簡單了解的小說
"山下"前後4次入圍芥川獎，這次終於獲獎，作品"新世界"，以在"野良富塾"為背景，描述夢想成為演員和劇作家的年輕人們，在一起生活的故事。他以自己的親身經歷，敘述青年劇作家與老師，發生摩擦和從事體力勞動的日常生活。
另外，以"蜜蜂與遠雷"獲得直木獎的52歲作家"恩田陸"，平時在保險公司上班，寫作主題向來以青春、奇幻小說為主，是日本的人氣作家。這次作品，以國際鋼琴大賽為主軸，她用細膩的筆觸，訴說這群競爭少年、少女的才能、命運的青春故事。對於得獎，恩田直說不敢置信。
==第156屆直木獎得主 恩田陸==
感覺一點真實感都沒有
這明明是一個大獎
所以現在感覺讓人有點倉皇混亂
我一直覺得跟這個獎沒有緣分
由於"恩田"也是芥川獎的入圍常客，第6次被提名後，終於獲獎，讓她相當開心。評審認為，描述音樂、才能的小說，要用言語呈現很困難，但這次恩田用自己獨特的語言，跟多樣化的表現，帶給讀者真正音樂般的享受，決定由她獲獎。
記者 陳詩童 報導
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