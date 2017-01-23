近年來蒙古力士稱霸日本相撲界，日本本土力士已經19年沒拿過最高等級橫綱。2017年第一場大賽，茨城縣出身的大關、稀勢之里、一路勢如破竹，取得生涯第一次優勝，可望晉級橫綱。



日本大相撲今年第一次大賽，大關稀勢之里在最後一戰對上蒙古籍的橫綱白鵬，對峙僵持中稀勢之里一記左側身將白鵬推出土俵，以14勝一敗的戰績拿下生涯首次優勝，很有希望晉升最高等級的橫綱，成為自1998年若乃花以來，日本等了19年的新一代本土橫綱。稀勢之里落下男兒淚，場上的父母，場外的觀眾都欣喜不已。



==日本相撲大關 稀勢之里==

我拚命努力

一直相信自己的相撲

努力讓自己更強

未來會繼續努力

讓各位看到更好的表現



==東京民眾==

真的已經等了很長的時間

全日本人都會向他祝賀



23號相撲協會召開橫綱審議委員會，如果獲得三分之二委員通過推薦，將在25號的臨時理事會和相撲力士排名會議上正式確認公布。稀勢之里的家鄉，茨城縣牛久市以他為榮，商店街推出慶祝大減價，民眾一早也捧場搶購。橫綱在日本人心目中地位崇高，一般而言大關階級要連續兩次優勝才可晉升橫綱，同時間現役的橫綱通常不會超過四位。



記者 施慧中 報導





