法國社會黨舉行總統初選第一回合投票，前教育部長哈蒙以36%的得票率，在七名參選人當中脫穎而出，一個星期後哈蒙將和得票率排名第二的參選人、前總理瓦爾斯，要進行最終回合的對決。



法國2017年總統大選，兩大主要政黨首度以開放式初選決定總統候選人。執政的社會黨22號的黨內初選，七名候選人當中現年49歲的前教育部長哈蒙，以36%的得票率奪得第一。



==社會黨初選第一回合優勝者 哈蒙==

讓我成為第一

各位傳遞很清楚的

希望與改變的訊息

要給法國左派歷史

寫下新一章的意願



街頭學生運動出身的哈蒙，經常被外界拿來和英國工黨的柯爾賓，以及美國民主黨的桑德斯相提並論，他主張廢除勞動法改革方案，以及過勞應被視為職業疾病，還提出了成年公民每月可以領取750歐元的基本收入。至於同樣辭官參選的總理瓦爾斯，因為背負歐朗德政府執政不力的"原罪"，得票率31%位居第二，將在下星期天的第二輪投票和哈蒙一決勝負。



==哈蒙支持者 契琶==

左派選民今天背棄投票箱

和當局畫清界線



民調顯示社會黨傳統的支持基礎勞工階層，轉向了極右派民族陣線的陣營，而城市年輕的左派選民，又多倒向以獨立身份、第三勢力參選的前經濟部長馬卡龍。這場總統初選第一回合投票，參與的選民人數只有將近兩百萬人，和中間偏右的共和黨去年11月的初選相比，只有它的二分之一。



王蕙文 報導



