美德州暴風毀民宅 部分居民無家可歸公視 (2017-01-23 00:00)
美國南部各州，上個週末遭到暴風跟龍捲風襲擊，目前已有18人死亡，超過43人受傷，當局估計死傷人數還會持續增加，其中密西西比州跟喬治亞州的部分地區，已經宣布進入緊急狀態。
空地上堆滿家具碎片，居民穿梭在家具中，尋找還可以用的物品。美國德州"斯科茨維爾"22號發生暴風，幾十棟房屋被吹上天後，重摔在地上，支離破碎。
==德州居民 爾尼斯特馬修==
我的房子跟家具曾經就在這
當我聽到暴風吹過的聲音
家具就已經往前門飛
穿越田野 就像龍捲風那樣捲
我回到屋裡 家具到處跑
房子還旋轉了三次
不止德州，美國密西西比跟喬治亞州，也出現了龍捲風，襲擊住宅區。喬治亞州"庫克縣"，有民眾因為居住的拖車車屋，遭到龍捲風掀翻，導致7人死亡。倖存者看著被破壞的房子，餘悸猶存。
==喬治亞州居民 法蘭基艾迪森==
我能告訴你的就是 當時我們躺在床上
感覺就像在攪拌機裡
這個龍捲風是凌晨3點半來的
我們被嚇到僵住了 無法移動
美國國家氣象局統計，喬治亞州因為暴風、龍捲風，至少有14人死亡、23人受傷，密西西比州也有4人死亡、超過20人受傷，因為龍捲風摧毀了部分道路跟供電設備，造成一萬5千戶民宅停電。密西西比州跟喬治亞州部分郡縣，已經宣布進入緊急狀態。
美州發生風災，亞洲的日本則是因為冷氣團影響，再度陷入低溫暴雪天氣。北海道的新千歲機場，週末因為大雪，有140航班停飛，至少4百名乘客因為無處可去，只能夜宿機場。氣象廳預測，未來幾天，日本海沿岸地區，都要慎防大雪影響交通。
記者 陳詩童報導。
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