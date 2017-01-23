















下屆台南市長選戰提前加溫，台南副市長顏純左正式請辭，全力投入黨內初選。在今天的告別會上，台南市長賴清德也出席，稱讚顏純左認真專業負責又客氣，對於他的請辭，雖然不捨，但也給予祝福。台南市政府各局處首長都到場，就連市長賴清德也沒缺席，就是要歡送顏純左請辭離開市府。==前台南市副市長 顏純左==我如果還要一邊擔任副市長一邊還要擔任未來候選人職務會影響到我們市政所以我有心要投入下屆市長選舉強調離開是為了接下來的重逢，台南市長賴清德更稱讚顏純左認真專業，對於副手為了競逐接班，提前請辭，賴清德除了表達不捨，同時也給予祝福。==台南市長 賴清德==過去要參選市長副市長或是參選縣長副縣長在地方自治史上還沒看過提早辭職的離開不是為了真的要離開這個時候離開是希望未來有機會大家再聚在一起請辭副市長，強調是為了不耽誤市政。不過這對於葉宜津、陳亭妃等人，目前仍有立委身分的市長角逐者，多少產生壓力。==民進黨立委 葉宜津==民進黨有我們民進黨的機制如果黨要求我們要辭掉立委工作(投入選舉)或者黨要求我們要做什麼樣的要求我都會遵守==民進黨立委 陳亭妃==黨有黨的做法與規定也有遊戲規則那麼現階段就是把我們自己工作做好==民進黨副秘書長 李俊毅==顏副市長決定這種辭職參選的高度 民主風範我給予最高肯定也呼籲這些立法委員專心於國政顏純左辭掉副市長，除了背水一戰，也避免引發其他對手批評掌握市府資源參選。相較其他有意競逐台南市長的黨內同志，顏純左大動作辭職參選，成功吸引選民目光，也展現競逐下屆市長的強烈企圖心。記者 溫正衡 台南報導