投入台南巿長初選 顏純左辭副巿長公視 (2017-01-23 00:00)
下屆台南市長選戰提前加溫，台南副市長顏純左正式請辭，全力投入黨內初選。在今天的告別會上，台南市長賴清德也出席，稱讚顏純左認真專業負責又客氣，對於他的請辭，雖然不捨，但也給予祝福。
台南市政府各局處首長都到場，就連市長賴清德也沒缺席，就是要歡送顏純左請辭離開市府。
==前台南市副市長 顏純左==
我如果還要一邊擔任副市長
一邊還要擔任未來候選人職務
會影響到我們市政
所以我有心要投入
下屆市長選舉
強調離開是為了接下來的重逢，台南市長賴清德更稱讚顏純左認真專業，對於副手為了競逐接班，提前請辭，賴清德除了表達不捨，同時也給予祝福。
==台南市長 賴清德==
過去要參選市長副市長
或是參選縣長副縣長
在地方自治史上
還沒看過提早辭職的
離開不是為了真的要離開
這個時候離開
是希望未來有機會
大家再聚在一起
請辭副市長，強調是為了不耽誤市政。不過這對於葉宜津、陳亭妃等人，目前仍有立委身分的市長角逐者，多少產生壓力。
==民進黨立委 葉宜津==
民進黨有我們民進黨的機制
如果黨要求我們
要辭掉立委工作(投入選舉)
或者黨要求我們
要做什麼樣的要求
我都會遵守
==民進黨立委 陳亭妃==
黨有黨的做法與規定
也有遊戲規則
那麼現階段就是把我們
自己工作做好
==民進黨副秘書長 李俊毅==
顏副市長決定
這種辭職參選的高度 民主風範
我給予最高肯定
也呼籲這些立法委員
專心於國政
顏純左辭掉副市長，除了背水一戰，也避免引發其他對手批評掌握市府資源參選。相較其他有意競逐台南市長的黨內同志，顏純左大動作辭職參選，成功吸引選民目光，也展現競逐下屆市長的強烈企圖心。
記者 溫正衡 台南報導
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