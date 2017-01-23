















國民黨主席選舉，前國民黨副主席詹啟賢正式宣佈參選，前副總統蕭萬長到場力挺。詹啟賢強調，自己沒有所謂的基本盤，起步最晚，雖然同意廢除連署門檻，現階段會全力以赴，當選黨主席後，未來也不排除自己參選2020總統大選。向國民黨主席洪秀柱請辭後，前國民黨副主席詹啟賢宣布參選黨主席，除了醫界、軍系和青年朋友相挺外，前副總統蕭萬長到場支持，向各界請託。==前副總統 蕭萬長==我相信詹啟賢有能力帶領國民黨走出谷底重新贏得人民的信任就拜託各位了==前國民黨副主席 詹啟賢==我個人沒有所謂的基本盤也沒有招募新黨員起步又晚競選黨主席不容易在目前表態的五位參選人中，詹啟賢起步最晚，雖然同意廢除連署制度，但現階段將全力以赴，有信心完成連署。詹啟賢也不排除參選2020總統大選。==前國民黨副主席 詹啟賢==我沒有排除自己我會往那個方向努力但是到那個時候還有三年多的時間世事的變化很快沒有人能夠預料假如我應該是承擔的人我就承擔假如我該是抬轎的人我就抬轎 不會逃避率先喊出，選2017黨主席就不選2020總統的國民黨副主席郝龍斌，對於詹啟賢的參選，期待有一場君子之爭，也強調，黨主席應把自己定位在抬轎人、而不是坐轎人。對於2020總統大選，前副總統吳敦義低調不談，只期待黨主席選舉公平公正。==前副總統 吳敦義==我不能對任何一個候選人做評論 只是歡迎祝福我們在公平公正的選舉當中能夠產生未來的黨主席到目前為止，一共有五位表態參選國民黨主席，是有史以來最多的一次，不只放眼2018縣市長選舉，也提前點燃2020總統人選的敏感話題。記者 林欣儀 謝其文 台北/台中報導