民調:年金制度改革 獲七成民眾支持公視 (2017-01-23 00:00)
年金改革在過去六個月，引發不少反彈聲浪，台灣世代智庫公布最新民調，有7成民眾認為年金制度需要改革；而完整版的法案，將在今年三月送立法院審查，立委也認為，「勞保年改」將會是一大挑戰。
年金改革國是會議落幕，但過去六個月年金改革引起不少反彈聲浪，但台灣世代智庫最新民調顯示，有7成民眾支持年金必須改革，只有14%的人持相反意見。
==台灣世代智庫執行長 洪耀南==
要不要設天花板
軍公教會有48%的支持
也有41%的反對
類似像這樣的狀況
就是說細部上
當然有一些不同的聲音
當然如果站在支持改革是佔多數
這份調查也顯示了年金改革爭議兩極化，未來戰場將延伸到立法院的審查。
==國民黨立委 王育敏==
如果沒有達成一定的共識
那是硬要通過某些版本的話
我相信那對社會造成是一個撕裂
而絕對不是改革之後帶來的進步
==民進黨立委 黃偉哲==
這個勞保基金如果破產
或公保基金破產
還是所有納稅人在付
所以我覺得這不可能不做一些改革
國民黨立委王育敏認為，社會共識還有待凝聚；而民進黨立委黃偉哲指出，未來要小心的深水區在「勞保年改」，因為勞保潛在負債最多，學者也持相同看法。
==淡江大學助理教授 陳建甫==
那雖然整個保費
會逐年的往上調整
我想企業界可能會受不了
那相對就必須由
政府提撥相對的基金
給勞工保險這個部分
學者表示，除了軍公教，在勞工方面，草案調高保費，但雇主負擔也將增加，勞工憂心影響雇主調薪意願，政府必須有配套措施，可視調薪壓力，介入提供補助。
綜合報導
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