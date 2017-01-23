















年金改革在過去六個月，引發不少反彈聲浪，台灣世代智庫公布最新民調，有7成民眾認為年金制度需要改革；而完整版的法案，將在今年三月送立法院審查，立委也認為，「勞保年改」將會是一大挑戰。年金改革國是會議落幕，但過去六個月年金改革引起不少反彈聲浪，但台灣世代智庫最新民調顯示，有7成民眾支持年金必須改革，只有14%的人持相反意見。==台灣世代智庫執行長 洪耀南==要不要設天花板軍公教會有48%的支持也有41%的反對類似像這樣的狀況就是說細部上當然有一些不同的聲音當然如果站在支持改革是佔多數這份調查也顯示了年金改革爭議兩極化，未來戰場將延伸到立法院的審查。==國民黨立委 王育敏==如果沒有達成一定的共識那是硬要通過某些版本的話我相信那對社會造成是一個撕裂而絕對不是改革之後帶來的進步==民進黨立委 黃偉哲==這個勞保基金如果破產或公保基金破產還是所有納稅人在付所以我覺得這不可能不做一些改革國民黨立委王育敏認為，社會共識還有待凝聚；而民進黨立委黃偉哲指出，未來要小心的深水區在「勞保年改」，因為勞保潛在負債最多，學者也持相同看法。==淡江大學助理教授 陳建甫==那雖然整個保費會逐年的往上調整我想企業界可能會受不了那相對就必須由政府提撥相對的基金給勞工保險這個部分學者表示，除了軍公教，在勞工方面，草案調高保費，但雇主負擔也將增加，勞工憂心影響雇主調薪意願，政府必須有配套措施，可視調薪壓力，介入提供補助。綜合報導