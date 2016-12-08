新浪科技訊 日期:1月23日晚間消息，美國移動運營商Sprint今日宣布，將收購音樂流媒體服務商Tidal 33%的股份。

Tidal為美國知名說唱歌手Jay Z旗下公司。這筆交易將使得Sprint的4500萬用戶獲得Tidal的獨家內容，也使得Sprint在競爭激烈的移動市場側重於提供內容驅動型服務。

《華爾街日報》去年6月曾報導稱，蘋果公司當時與Tidal展開了收購談判，旨在強化自家的Apple Music音樂服務。

交易完成後，Sprint CEO馬塞洛·克勞雷（Marcelo Claure）將加入 Tidal董事會。

Tidal自稱為「藝術家獨有的流媒體公司」，獲得了美國嘻哈天王坎耶·維斯特（Kanye West）、 Jay Z妻子碧昂絲（Beyoncé）和麥當娜（Madonna）的投資，目前在全球50多個國家提供服務。（李明）