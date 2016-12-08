第一財經記者日前從滬、粵兩地多個互聯網金融平台獲悉，近階段，互金專項整治現場檢查組已經完成了對它們的現場檢查，內容包括「查合同、查賬目、查資金」等。其中部分平台已經收到了當地專項整治領導小組針對現場檢查中發現的問題而給出的「整改通知書」。

「這次查得很細，基本上所有的平台都有不合規的地方，都會面臨整改，只是情節輕重不同。」上海一家知名金融信息服務有限公司董事長在接受第一財經採訪時表示。就其觀察，違法違規情節嚴重的平台，存在自融、資金池運作、資金管理混亂等問題；但即便是業內一些相對保守的平台，也會因為對出借人的風險承擔能力評估不足，或是沒能在醒目位置向出借人提示借款風險等細節，而被要求整改。

值得注意的是，《網路借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法》中規定的借貸金額上限，也成了不少大中型平台緊迫面臨的整改任務。根據《辦法》，借款人在單一網貸平台，個人最多借款20萬元，企業法人最多借款100萬元。

此外，也有平台因為數據失實、借貸集中度過高等問題面臨整改。

中國社科院金融所法與金融研究室副主任尹振濤在接受媒體採訪時表示，網貸平台整改存在四個難點：一是資金池問題；二是銀行存管；三是自融、擔保和承諾收益；四是期限與資金錯配問題。

對於現場檢查，第一財經記者從一名接近央行人士處獲悉，檢查組由公安、工商等部門，加上金融機構以及律師事務所、會計師事務所等專業第三方機構抽調的經驗豐富的專業人員組成，現場檢查對相關參與主體的責、權、利關係及風險最終承擔主體深入分析，以此判斷互金機構金融活動的業務類型。「對違法違規的互金平台，現場檢查組會取證保存相關依據。」他表示。

在將整改意見發給各互金平台後，各地專項檢查組還有可能根據平台們的整改落實情況進行回訪。

而各地現場檢查組在清理整頓和督察評估兩項工作完成後，還將形成整體報告，同時提出監管方面的建議。

至於在此後的「清理整頓」階段，互金行業將何去何從，會不會被一刀切？上述接近央行人士向第一財經記者表示：「會進行分類施策，不會一刀切。」即，對違法違規情節嚴重的機構會「停業」、「吊銷牌照」等；對風險相對較小的機構則會進行風險逐步化解，這也是出於保護投資人的考量。

比如，對持有金融業務牌照的互金機構，合規經營但風險過大的，要加以風險管控措施，風險大的業務要及時整改；如果出現違法違規經營，就要「暫時」停業，對違法違規業務進行整改后再開業；實際經營的業務出現非牌照資質允許的，要停業整改、回歸牌照資質業務主體，情節嚴重者有被吊銷牌照的可能；對於無牌經營的機構，要根據其業務經營是否有違法違規活動而定，風險過大或將面臨停業整頓，如果風險相對較小，則以保護投資人為要務，逐步化解這些機構風險或使其逐步退出。