新浪科技訊 1月23日消息，自春運開始，各地計程車、專車等交通運力逐步減弱，公交無法觸達的「最後一公里」難題亟待解決。對此，共享單車平台ofo發佈消息，在1月26日至2月2日春節黃金周期間，啟動「百萬單車免費騎」活動，屆時多地小黃車將全部免費供市民騎行。

據ofo副總裁池文明介紹，該活動是ofo首次在全國範圍發起免費騎行活動，涵蓋包括北京、上海、廣州、深圳、廈門、昆明、成都等數十個主要城市。

專家認為，共享單車以其靈活便捷，24小時隨取隨用的特點，在許多城市都成為了有效解決「最後一公里」的出行方案。在春節期間，也勢必將發揮出不可替代的作用。

據了解，除了免費騎行活動，ofo在春節期間還將推出「探索不一樣的家鄉」活動，為每個城市精心設計具有當地特色的騎行路線，鼓勵用戶發現一座城市的美好。此外，用戶在騎行結束后還可獲得一個新春福袋。（韓大鵬）