中新網 廣州1月23日電 （索有為 林偉傑）記者23日獲悉，為促進互聯網應用商店行業健康有序發展，規範App信息服務，2016年廣東省互聯網信息辦公室會同有關部門，切實加強對騰訊應用寶、PP助手、中國移動MM商場以及華為、中興、酷派、魅族、OPPO、VIVO、金立、努比亞、一加等移動應用商店的規範管理，並依法下架和查處一批違法違規App，共5500多個。

在依法下架的違法違規App中，「新加坡電台」「中國電台」「FM直播間HD」「大學電台」等200多個App不具備互聯網新聞信息服務資質，違規登載時政新聞信息；「快看影視」「皮皮影視」「菠蘿影視」「宅男必備」「夜都市」「春女郎」「總裁老公太粗魯」「豪門萌妻當道」「香蕉部落」等1600多個App傳播色情低俗、暴力血腥類違法違規信息。

此外，「成人社交」「求暖床-交友神器」「十大約泡神器排行榜」「白兔美女直播（躺在床上看美女）」「新夜直播」「已婚男女交友社區」等1200多個App存在利用私密社交工具、網路直播平台進行色情表演、「一夜情」等違法違規行為。

「陌陌鎖」「加密記事本」「農場消消樂」「wifi萬能通」「銀齡樂購」「手機定位」「極路由」「plarouter」「鷹擊長空」等2500多個App則分別存在強制捆綁無關應用、惡意吸費、侵權、竊取用戶信息、攔截用戶簡訊等違法違規行為。

上述App違反《互聯網信息服務管理辦法》《互聯網新聞信息服務管理規定》《移動互聯網應用程序信息服務管理規定》《即時通信工具公眾信息服務發展管理暫行規定》等有關法規。

廣東省網信辦負責人表示，將以開展互聯網應用商店備案工作為契機，會同有關部門進一步加大監管和執法力度，規範應用商店及App服務，依法維護良好的互聯網傳播秩序。歡迎廣大網民對網上違法違規行為進行監督舉報，共同營造晴朗的網路空間。凡涉及違法犯罪的，一律移交司法機關追究法律責任。