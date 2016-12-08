新京報快訊（記者陳彥旭 實習生楊礪）1月23日，多位上海非滬牌照滴滴司機向新京報記者表示，收到滴滴官方簡訊，稱由於車輛不符合新政要求，將於指定日期無法繼續在上海接單，限期從1月21日至1月26日不等。滴滴公關負責人今日向新京報記者證實了這一消息，並表示將在政府統一要求下，逐步按有關規定實施。

在一位車主向記者提供的簡訊中，滴滴寫到，由於車主車輛不符合新政要求，1月26日起將無法在上海接快車單。同時，滴滴推薦車主簽約購買或租用一輛符合新規的汽車，並稱成功更換滬牌並綁定賬號后即可在上海接單。

2016年12月，上海網約車新規正式發佈，其中作出了如下規定：在滬從事網約車經營服務的車輛應在本市註冊登記、達到本市規定的可予以註冊登記的機動車排放標準、車輛軸距達到2600毫米以上；在本市從事網約車經營服務的駕駛員應為本市戶籍等。而北京等一線城市的網約車規定，也同樣對車輛歸屬地和司機戶口進行了嚴格的規定。

政策出台後，違規者將面臨最高5萬元的罰款。不過至今仍有不少非滬牌車輛在平台上接單。

根據滴滴此前公開的數據顯示，在上海已激活的41萬余司機中，僅有不到1萬名司機具有上海本地戶籍，僅不到3%擁有上海市戶口，可以在新規生效後繼續使用平台接單。