新浪科技訊 日期:1月23日晚間消息，路透社今日援引兩位知情人士的消息稱，主要投資者已經同意東芝的請求，不提前調用貸款。

東芝本月10日會見了公司債權人，希望他們不要利用貸款協議中規定的條款來提前調用其貸款，從而賦予公司更多的時間來制定復甦計劃。

知情人士今日稱，包括三井住友銀行、瑞穗銀行和三菱東京UFJ銀行在內的主要債權人已經同意東芝的請求，至少在2月底前不會調用貸款。下個月，東芝將再次會見債權人，並通報最終的減損數字。

東芝去年12月27日宣布，可能對能源部門進行數十億美元的資產減記，主要由於旗下核電企業西屋（Westinghouse）收購美國核電業務所導致。這讓投資者大失所望，也導致東芝於1月10緊急約見投資者。

知情人士稱，由於東芝的信貸級別被大大調低，足以讓投資者提前撤出投資。去年12月，在東芝宣布數十億美元的資產減記后，標準普爾等評級機構紛紛調低了東芝的信貸等級。

知情人士稱，截至去年9月，東芝擁有約8000億日元（約合70.4億美元）的銀行貸款。這其中，大部分已獲得債權人的同意，不提前調用。只有部分區域性銀行反對東芝的建議。

當前，東芝嚴重依賴於出借方度過最新的危機。東芝股票目前仍位於東京證券交易所的觀察名單上，已不可能通過發行新股來籌集資金。（李明）