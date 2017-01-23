蘋果劇團挑戰英語歌舞劇『The Amazing Journey勇闖黑森林』，即日起開放索票!中央社 (2017-01-23 18:25)
蘋果劇團挑戰英語歌舞劇『The Amazing Journey勇闖黑森林』，即日起開放索票!
(中央社訊息服務20170123 18:25:04)深耕兒童藝術教育多年的蘋果劇團與三重區公所共同主辦，將於3月11日在新北市三重體育館演藝廳免費演出【The Amazing Journey:勇闖黑森林】英語兒童劇。蘋果劇團不只精心設計舞台畫面與聲光效果，更特聘專業英語教學團隊，將經典作品勇闖黑森林重新編譯成英文版，以演員們絕佳的英語發音與肢體互動，輔助孩童在自然生動的情境下學習英語，演出僅此一場，即日起開放索票！ 蘋果劇團為回饋一直以來支持蘋果劇團的蘋果之友與觀眾們，本次演出為免費索票入場，第一波線上索票獨家開放蘋果之友，每卡限索取四張，即日起至一月二十六日中午十二點，索票網址goo.gl/2So2Xi。第二波索票開放一般實體索票，票點（一）為蘋果劇團，票點（二）為三重區公所服務台，時間為二月七日至三月十日，每人限索取四張，數量有限，索完為止，歡迎鄰近地區民眾踴躍索取。 勇敢的昆蟲們為了尋找傳說中的「夢幻天堂」，闖入了充滿危險的黑森林，面對眼前的困難，主角奇奇與牠的夥伴以積極樂觀的心態戰勝險境，發揮前所未有的勇氣與毅力！蘋果劇團誠摯的邀請您一同走進劇場，感受絕無僅有的視聽覺震撼！ 本劇全程英語發音，附有中文字幕，適宜闔家觀賞。索票訊息請洽專線（02）2975-4400或至臉書粉絲專頁搜尋蘋果劇團，還可搶先看英語劇排練花絮喔！
訊息來源：蘋果市集藝文整合行銷有限公司
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