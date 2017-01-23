老馬提倡運動風氣 老當益壯永不熄─義守大學教職籃球代表隊



(中央社訊息服務20170123 17:20:15)義守大學男子籃球隊參加大專院校籃球運動聯賽正打得如火如荼，不僅是義大師生，更有義大教職籃球代表隊在背後默默的支持；感動於義大男籃總教練謝玉娟秉持「一三七」教育精神與理念，這群義守老馬，更加努力，期望在6月金門舉辦的全國大專校院教職員工籃球錦標賽拚得好佳績。



義大職籃代表隊成立已逾10年，領隊為產學智財營運總中心主任吳裕文，總教練為義大男籃總教練謝玉娟，球隊管理則是國際及兩岸事務處組員李祥君，成員來自義大各院系所教師、籃球或體能專長教練以及行政單位職員。



代表隊成立最初是為了凝聚學校教職員向心力且及提倡休閒運動；多年來，藉著與他校代表隊互相切磋籃球技術，以球會友，不僅增進隊員的社交人際關係，更達到義守與他校教職員間的跨領域交流。



義大職籃代表隊隊員透過運動的方式，不僅促進身體健康、增強體能，更培養出團隊合作精神；且邀約南部各教育及學校單位的教職工代表隊進行友誼賽，一方面促進兩校情誼，另一方面，也是為了每年一次，由教育部「中華民國大專院校體育總會」舉辦的全國大專校院教職員工籃球錦標賽備戰。



李祥君指出，代表隊每年代表學校南征北討參賽時，若與以往的職籃明星國手交手，隊員們依舊興奮的上前與前國手們合照；而隊員最敬佩的丁組，成員皆為50歲以上，更驗證了老馬的實踐精神。



訊息來源：義守大學



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