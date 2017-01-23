化工與醫學聯手 義大榮獲國家新創獎



(中央社訊息服務20170123 17:03:42)葡萄糖在生物學領域具有重要地位，是活細胞的主要能量來源。義守大學2位老師利用活生物對葡萄糖的依賴度及針對癌細胞愛吃葡萄糖的特性，研發「螢光醣 Sugar Light」，獲美國、中華明國兩項發明專利及第11屆台北國際發明暨技術交易展醫工類最高榮耀鉑金獎，今榮獲第13屆國家新創獎，「螢光醣類衍生物之用途」的研發備受各界肯定。



義大化學工程學系暨生物技術與化學工程研究所教授吳昭燕和學士後醫學系外國學生專班副系主任劉麗芬，歷時4年研發「螢光醣 Sugar Light」，可讓活體細胞與器官在1小時內發出耀眼藍光；在癌症老鼠實驗中，腫瘤因快速攝取螢光糖會產生高亮度的綠光反應，而有損傷的器官部位或細胞因無法正常攝取葡萄糖，則不會產生螢光現象。



劉麗芬表示，「螢光醣 Sugar Light」目前正進行多國專利申請，此發明將為人類醫療健康與新藥物開發提供一個新視野，也為台灣生技創造新價值。未來可利用活生物對葡萄糖的依賴度及針對癌細胞愛吃葡萄糖的特性，讓醫師在手術過程中進行血流監測、手術器官損傷監控且更準確鎖定癌細胞位置。



螢光醣是一種水溶性、結構穩定的小分子，物性上具極高螢光強度，檢測設備只需LED激發光源就可判讀，無須搭配昂貴雷射儀器或設備，是一種簡易快速的檢測方式。



螢光醣用於生醫檢測，可實現低成本高效益的即時簡易監控螢光檢測技術，並可廣泛應用在生醫領域，如血管器官攝影、腦血管或冠狀動脈繞道手術等血流監測、癌症檢測、螢光導引腫瘤切除、細胞毒理測試、臨床前動物毒理測試、微生物之檢測、環境毒物之檢測等生醫領域之用途。



訊息來源：義守大學



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