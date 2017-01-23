黃縣長今慰問縣境內社福團體並致贈加菜金 希多關懷及照顧弱勢團體



(中央社訊息服務20170123 16:50:51)農曆春節將屆，為慰勉縣內各社福團體的辛苦付出，黃健庭縣長於今(23日)特別前往台東縣私立仁愛之家及財團法人私立台東基督教阿尼色弗兒童之家等社福團體慰問，除感謝他們的付出外，並致贈春節加菜金，預祝新春愉快，黃縣長允全力推動社福政策，照顧弱勢家庭及鄉親，以及協助仁愛之家擴建工作，也希望縣民多多購買各社福團體製作的物品，幫助他們成長。



為慰勉及感謝縣內各社福團體一年來對於照顧老人、受虐婦女及少年、腦性麻痺兒童等方面盡心盡力，黃縣長今日上午9時由社會處長曹劍秋等陪同至縣內各社福團體拜會，感謝各單位一年來對於照顧老人、身心障礙者、不幸婦女及安置兒少等方面盡心盡力。縣長首先前往台東縣私立仁愛之家，慰問機構工作人員、住民，由主任林鴻祺代表接待。黃縣長關心仁愛之家院區擴建、送餐服務等，也感謝慈濟慈善事業基金會支持擴建的計畫，縣府也會全力來協助。



縣長一行隨後轉往財團法人私立台東基督教阿尼色弗兒童之家，由院長呂立漢親自接待，縣長除致贈加菜金慰問金外，並關懷院童及院區尼伯特風災修復情形，呂院長感謝縣長的關心，災後重建工作已完成，前幾年院區因洪水侵入造成的傷害，由於縣府協助溝渠改善等工作，目前排水已獲得大大改善。院童看到黃縣長蒞臨紛紛問候「縣長好」，縣長也向大家恭賀「新年好」，代表全縣民眾關懷以及感謝，提前祝賀春節愉快。



「老吾老以及人之老、幼吾幼以及人之幼」，在歲末年初黃縣長感謝縣內所有的社福機構給予老人、受虐婦女及少年、腦性麻痺兒童，過去長久以來的照顧，以及與縣府有密切的合作，希望他們春節期間一切愉快，黃縣長表示，請縣民及縣內各機關、團體及學校，能夠多多購置社福機構學員所生產的物品，幫助他們成長，縣府會積極全力推動社會福利政策，也需要社福團體機構共同來照顧。



另外，縣內其他的社會機構，包括台東縣婦女會、哈拿之家、早療協會台東辦事處、關山聖十字架療養院、勵馨基金會台東中心等單位則由社會處長曹劍秋及同仁前往發放加菜金。



訊息來源：台東縣政府



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