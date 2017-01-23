全國第一個推力型政府-台東縣政府 TTPush 提供即時訊息與服務 黃縣長期大家加入



(中央社訊息服務20170123 16:39:47)台東縣政府繼TT-Free基礎建設之後，推出TTPush加值應用服務，提升服務效能及民眾共同參與的機制，黃健庭縣長歡迎縣民及全國好朋友加入，並期成為全國第一個推力型政府及共享服務的典範。會中並進行「台東金幣」總兌換52800枚(總價5280元)愛心捐款儀式，TTMaker執行長彭麗蓁特別加碼為整數10萬元。捐贈給哈拿之家，現場並有不少民眾及縣府同仁進行臺東金幣兌換體驗，兌換咖啡及伊甸瑪那庇護工場的物品。



為提供即時、便捷、具效率之縣政服務單一App窗口，臺東縣政府開發結合智慧型行動裝置之應用，整合臺東縣政府各處局多方資源，由過去被動等待縣民，作到「主動通知、主動服務」，藉由最貼近每位民眾之智慧型手機，利用訊息推播APP 主動式的推播給縣民。



縣府特別於今(23)日下午2點在縣府大禮堂舉辦啟動記者會，由黃健庭縣長主持，縣長表示，今年可以說是「台東金幣」元年，台東縣將以智慧型方式治理縣政、為民服務，未來將以TTPush設置方式，整合縣府內各處局，提供即時、便捷之縣政服務單一App窗口，成為全國第一個推力型政府，也發行「台東金幣」來進行各項的行銷，累積後可兌換商品，目前已有2家的合作商家，希望將來可以達到全縣50家的業者簽約，也歡迎縣民及全國好朋友加入。



縣府國際發展及計畫處指出，未來舉凡個人申請案件申辦狀況、中低收入補助訊息、稅務通知提醒、職缺通知、停車費繳費提醒、地政執業換照通知等業務，均「主動回報」處理進度，化被動為主動服務。另外，TTPush也針對個人、不同群組或全體縣民，進行精準的業務訊息服務，貼心觸及最需要的民眾。未來將持續加入更多元的服務與福利，提升臺東縣縣民對縣政的滿意度。除了主動式的公共服務外，TTPush更貼心提供「台東金幣」的數位積點功能，整合各局處資源，民眾透過虛實整合的行銷活動，可以累積台東金幣(點數)，累積至一定數量後，即可在有提供台東金幣兌換店家，免費兌換商品或商品折價，甚至可以從事公益。「台東金幣」開創了新的行銷模式，創造各種可能誘因，讓民眾主動參與並接受縣府提供的各種服務及活動，未來台東金幣將成為各機關與民間團體獎勵及活動誘因的重要工具。



TTPush加值應用服務，以事前通知、精準訊息服務、減少話務與紙張、提高活動參與等方式，落實政府透明治理創新公共服務模式，打造便捷安心的數位服務，達到台東縣國際幸福城市的目標。



訊息來源：台東縣政府



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