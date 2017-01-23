戰勝體脂肪 好康在中山



(中央社訊息服務20170123 16:38:17)農曆過年將至免不了碰上大魚大肉、零食等熱量超高的美食，若不留意六天年假可能吃進過多熱量而造成肥胖。為了讓大家可以安心過好年中山運動中心從初二開始到初五每天開設有氧、瑜珈、飛輪、Zumba等體驗課程，中山過年祭出最專業的師資，讓你花最少的費用，得到最大最專業的運動效果。



據國民健康署報導1包巧克力棒（約45公克）、4條芒果乾（約40公克）、5片蜜汁豬肉乾（約50公克）、1把魷魚絲（約30公克）、2塊牛軋餅及3根麻花捲（約30公克），每天光零食的熱量就超過900大卡，相當於60公斤正常體重靜態工作者，每天建議熱量攝取1800大卡的一半。為此中山在初二、初三開設歐式有氧舞蹈，善用音樂節奏為特色，突破傳統的Hi-Low有氧思維，擺脫傳統制式化的有氧韻律體操動作；核心瑜珈、雕塑瑜珈；初四、初五開設雕塑有氧、瑜珈提斯、Zumba、飛輪等課程，讓你在一小時的有氧課鐘就可消耗400-800大卡熱量，而且所有課程通通只要150元。



過年期間戶外車水馬龍人擠人，運動中心將是你與家人、朋友的最佳選擇，這麼好康的優惠活動你還在等甚麼，別忘了呼朋引伴一起來中山運動中心運動維持健康好身材喔！



單位：臺北市中山運動中心聯絡人：丁怡楓 小姐聯絡電話：(02) 25811060轉232電子信箱：s141021@cyc.tw



訊息來源：中國青年救國團



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