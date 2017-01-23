太魯閣天祥青年活動中心辦理『錐麓古道活動』歡迎報名中央社 (2017-01-23 16:36)
探險從眼角的春天起錨
(中央社訊息服務20170123 16:36:21)錐麓古道是合歡越嶺古道的一部分，現為太魯閣國家公園內最著名的懷舊攬勝步道，洋溢澎湃的生態環境及陡峭的峽谷地形。 太魯閣天祥青年活動中心辦理『錐麓古道活動』，邀請您與我們走入這最特別的季節裡，聆聽葉落起降得迴音旋律，體驗最富盛名的合歡越嶺道。 本活動將於106年2月11-12日、2月27-28日、3月10-11日先舉辦三梯次，活動內容包括錐麓古道體驗、白楊步道及綠水合流步道等，由解說員全程帶隊解說，內容相當精采豐富且具教育意味。 心動了嗎？且讓我們一同追尋風中情緣吧！ 有興趣一覽錐麓古道的伙伴，請至太魯閣天祥青年活動中心官網詳閱活動訊息，網址：http://www.cyctsyac.com.tw/，洽詢電話：03-8691111。
訊息來源：中國青年救國團
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/207987.aspx
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