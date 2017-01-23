1/20-4/30「青春飛Young 與愛翱翔」溪湖國中與晨陽文旅攜手傳愛支持「張老師」



(中央社訊息服務20170123 16:34:37)「青春飛Young 與愛翱翔」溪湖國中1-6屆美術班師生作品展假員林市晨陽文旅-蜜城酸甘味在1/20寒假的第一天辦理開幕茶會。 小小的手掌，大大的力量，握在手中的筆，能做多少事呢？一場畫展實現學子的夢想，還能點綴心的顏色。溪湖國中自99年開辦美術班，提供南彰化喜好藝術的學子一個就近的學習殿堂，在南彰化灑下藝術種子，本年度更結合熱心公益創業家陳杉銘先生在彰化縣第一家的文創旅店－晨陽文旅辦理畫展，陳杉銘總經理與楊少萍夫人秉持著關心教育、關懷社會的心，將文旅的展示空間奉獻給學校辦理展覽並將學生畫作以及彩繪明信片結合相框作義賣，所得部份的金額提供「張老師」基金會彰化中心做為公益基金，一同為青少年關懷活動盡一份心力，為的就是要展現學生們的愛心，也富有深度的教育意義，把愛分享出去，期待更多人可以關懷公益。期許孩子們透過彩筆之揮灑，勾勒出未來生涯之美麗願景，開創自己的彩色人生，進而取之於社會，用之於社會，將學習成果透過義賣轉為實質能量，回饋與社會公益團體，因此特別選擇長期深耕青少年工作的「張老師」基金會，支持1980依舊幫您輔導專線服務提供、青少年心理健康校園巡迴講座辦理，使資金無限！希望無窮！ 展期將到106年4月30日，請大家告訴大家，一起響應！晨陽興業事業有限公司不落人後，將與未來的達文西一同做公益，推出了「公益回饋、您買夢想卡我捐款」一張只要100元的夢想卡，晨陽文旅免費提供場地給您，並可享用自助式下午茶，更能欣賞到未來達文西的畫作，給予學生鼓勵，重點是晨陽文旅跟您一起攜手做公益，晨陽文旅將您購買夢想卡的金額，全數捐給財團法人「張老師」基金會彰化中心，齊為青少年服務貢獻一份心力，歡迎各界社團一同共襄盛舉。 本活動採預約制電話04-8396655請與晨陽文旅櫃檯聯絡，現場有義賣畫作、明信片，義賣所得將捐款財團法人「張老師」基金會-彰化中心。數量有限，請盡速預約！



訊息來源：中國青年救國團



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