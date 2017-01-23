臺灣國樂團「熊」讚！ NCO小迪前進臺中屯區藝文中心



(中央社訊息服務20170123 16:32:39）臺灣國樂團是文化部轄下的國家級國樂團，隸屬國立傳統藝術中心，係由國內國樂界菁英組成，藉由創作為臺灣傳統音樂紮根，用演出傳遞臺灣美學品味，以提昇臺灣傳統及當代音樂為目標，用醇厚的音樂深化臺灣之美。除肩負傳承文化使命，亦致力於藝術教育推廣。《小熊歷險記》是樂團專為兒童及少年量身打造的國樂音樂劇，本次特邀參與臺灣國樂團指揮培訓計畫的年輕優秀指揮家曾德偉擔任指揮，結合「硬底子音樂網」劇團，以趣味橫生的表演形式，跨界融合國樂與戲劇，輕鬆貼近孩子的心靈，透過音樂與戲劇，傳達愛護地球的環保意識，鼓勵友善互動與溫情關懷。 臺灣國樂團致力於音樂生活化，在新的一年開始，於1月20日以索票的方式在臺中市屯區藝文中心演出2場《小熊歷險記》親子音樂會，可愛的玩具熊小迪及由演員扮演的有趣動物們，讓大小朋友們一起感受臺灣國樂團的音樂魅力，提供臺中市鄉親聆賞國家級專業樂團的演出，激發孩童欣賞國樂的興趣及素養，觀眾在聆賞音樂的美妙饗宴中，同時感受到國樂的多采多姿，今日參與的大小朋友們紛紛表示「原來國樂這麼有趣！」、「NCO小迪讓國樂變得超生動！」，現場也有家長覺得臺灣國樂團讓他們的孩童認識不一樣的國樂聲音。 劇中透過簡單卻富有教育意涵的故事結構，以《國樂家族多姿多彩》主題曲揭開序幕，使觀眾輕鬆隨著玩具熊小迪的歷險故事，隨著劇情發展置入許多耳熟能詳的臺灣童謠及國樂樂曲，小主人帶著坐火車的情節配以《丟丟銅》；樂團演奏員也參與演出，例如《鴨子拌嘴》，則是由團員扮成鴨子造型以打擊樂演奏方式呈現，另外演員結合舞蹈揮動雨絲呈現《西北雨》等，一同進入玩具熊小迪充滿探索與友誼的歷險之旅，並透過演員融入劇情的介紹，使觀眾能增加與國樂相關的知識，全程專心地融入悠揚音樂的情境，熱情投入劇情，跟著玩具熊小迪一起認識新朋友，探索世界，因為音樂讓人的情感零距離。



訊息來源：文化部



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