「台灣工藝專書」暨「靈手纖維工藝特展」



(中央社訊息服務20170123 16:32:13)顏水龍先生在65年前出版的<台灣工藝>一書已絕版多年，今年在工藝中心和遠流出版社的催生下，這本台灣工藝界最重要的經典書籍終於重新出版。這本書不僅是20世紀台灣工藝界最重要的書，也將是21世紀引領我們開啟新工藝運動的燈塔。將美與生活結合是顏水龍先生畢生推動台灣工藝的目標。他認為透過雙手的勞動，不僅能從中思考與學習如何創造美的事物，使用者透過使用工藝品，也能在生活中感受到美的經驗。透過手作與使用工藝品，可以讓每個人在生活中提升個人的精神層次，享受美好的生活，感受到人心之華。



現代生活充斥大量工業生產與塑膠製品，讓人們的生活遠離了手感與溫度，也讓人我之間的關係疏離而冷漠。因此，重新找回溫暖的生活感和生命的溫度，是我們依循前輩的腳步持續用各種方式讓工藝回到日常生活的目標，而在眾多工藝類別中，最能貼近人們生活的即為染織工藝。



工藝中心染織工坊長期培訓國內染織人才，使染織工藝成為近年來在陶瓷工藝之外，工藝師人數最多且分布最廣的工藝類別。本檔展覽即以反思現代生活大量、快速的現象，探討關於「手工製作」與「大量機械生產」、「天然材質」與「化工製品」、「環境友善」與「環境破壞」等二元對立的議題。本次特展，將搭配纖維工藝展與台灣工藝專書之推廣講座與系列活動，回歸<台灣工藝>書中所述：「將美和生活來結合的工藝品的創作以至生產…利用省產原料，活用固有的技術，製作合乎現代人生活的工藝品」，共同思考如何將手作回歸生活的可能性。



「靈手纖維創作展」是工藝中心105年度染織工坊培訓成果的作品巡迴展。105/11/29日至106/01/10日止已於嘉義承億文旅桃城茶樣子辦理第一場展覽，以「手作」為主軸的展陳手法，承媒體認同且大力宣傳並獲得參觀民眾熱烈迴響。



訊息來源：文化部



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/207982.aspx