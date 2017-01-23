高應大高手「棋」聚 四國象棋行掛帥禮



(中央社訊息服務20170123 15:35:32)國立高雄應用科技大學工學院為推廣中華智力文化，本月22日 (週日) 於建工校區中正堂舉辦「第四屆全國大專校院、高中、高職、國中、國小生暨第二屆樂齡大學、社會人士寒假四國五行象棋錦標賽、微電影、漫畫比賽」，參加的高中職、國中、國小生、家長及老師與貴賓總計超過200餘人，開幕典禮依循高雄市體育會象棋委員會的指導，包含選手宣誓與四國聯軍行掛帥禮、裁判長謝坤庭(高雄市體育會象棋委員會總幹事) 宣佈比賽規則及注意事項後，由立法委員林岱樺宣佈比賽開始。高應大工學院、高雄市教育局、高雄市高雄國際同濟會、高應大獅子會、高雄市體育會象棋委員會、教育部補助技職校院建立策略聯盟計畫中心、慶聯有線電視、港都有線電視、正聲廣播電台高雄台、科工館禮品中心、高應大推廣教育中心、龐奇桌遊餐廳…等，均踴躍參與，場面相當熱鬧。 高應大校長楊慶煜致詞時表示，「四國五行象棋」不僅為教育部典範科技大學計畫商品化產品、高雄市在地文創產品、並獲得台灣、日本與中國三國專利，在華人固有文化的創新創意上，是相當不容易的事。感謝高雄市體育會象棋委員會的支持結盟，「四國五行象棋錦標賽」已成為正式象棋棋藝比賽項目之一，使參與的市民朋友們可省思象棋的智慧內涵，並培養傳統文化弈棋邏輯推理，引領正向休閒娛樂，除期許高雄市成為全國多元象棋文化之重鎮，更共同為營造和諧優質的現代化社會貢獻心力。 本年度四國五行象棋錦標賽亦舉辦有關高應大四國五行象棋之微電影與8格漫畫比賽，全程免費，並強調雙打，奕者需找搭檔、平時合作培養默契，比賽時互相幫忙，探索搭檔的棋思，共同面對對手，可培養奕者生死與共的知心好友，為大目標犧牲小我完成大局的捨我精神，及由團隊精神來增進國人彼此間的互信互諒。研發並將象棋韜略玄機演繹淋漓盡致的土木系沈茂松教授，熱心推廣且免費教棋，受訪時強調，象棋是中華民族傳統的智力文化，「知人者智，自知則明，勝人者有力，自勝者強」，希望更多民眾一同參與這項有趣味、能互動的益智遊戲，且由四國五行象棋的搭檔練習，也可讓莘莘學子遠離手機、電腦電磁波的傷害。職場退休後的樂齡大學學員，更可藉由中國傳統象棋蛻變的四國五行象棋的雙打比賽，拉起親子、親孫等的心靈橋樑，讓現代家庭不再有疏離感。 經過一整天棋盤上的抓對廝殺，賽事精彩落幕，「四國五行象棋雙打組」分別是第一名劉丞F、蔡蠵瓷A第二名謝濟全、黃聿綸，第三名洪旭增、張晶華，第四名林楚玨、陳韋僑，第五名羅敬崴、羅湲馨，第六名鄭天順、李振海，第七名李孟軓、張文隆，第八名簡士展、呂蘇桓。「四國五行象棋暗棋雙打組」第一名蕭元順、施妤彤，第二名王正立、陳麗美，第三名李麗華、陳宗慶，第四名王偉青、陳嘉銘，第五名林美芳、周伯勳，第六名林鳳玉、林何玉娥，第七名陳冠宇、黃裴英，第八名蔡吉雄、林秋柳。「四國五行象棋麻將單打組」則是第一名陳麗美、第二名陳清雲、第三名周伯勳、第四名李吉雄、第五名 林萬法、第六名曾政士、第七名陳嘉銘、第八名林秋柳。首次辦理的「四國五行象棋8格漫畫組」，踴躍創作投稿參賽的沈緯同學一舉囊獲第一、三、六、七名、第二名沈舜英、第四名黃梅芳、第五名沈茂田、第八名顏佑錠。也是首辦的「四國五行象棋微電影組」，第一名李沃禹、第二名袁湛純、李沃展。「四國五行象棋教練獎」則是由袁湛純、謝坤庭分別榮獲一、二名。



訊息來源：國立高雄應用科技大學



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