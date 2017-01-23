遠東鷹新春開紅盤 共和盃蟬聯冠軍



(中央社訊息服務20170123 15:26:09)2017第三屆GM共和盃全國大專慢速壘球公開賽，元月十九、二十日兩天在高雄鳳新A、B球場進行比賽。遠東科技大學慢壘隊遠東鷹，延續去年強大打擊，順利蟬聯冠軍，新春開出紅盤，也為即將進行比賽的大專杯取得好彩頭，期望能一雪去年慘遭逆轉前恥，一舉奪回全國冠軍。



這次比賽共有18支來自全國大專院校組隊參加，預賽分為六組，採單循環取各組冠軍進入複賽；遠東科大預賽輕鬆擊敗南台科大及國立體大，與中山、高苑科、華醫、淡江、屏東科晉級複賽；複賽分為A、B兩組，各組冠軍爭奪總冠軍，亞軍爭奪三、四名。遠東科大毫無殘念，繼續挺進最後冠、亞軍賽，又遇上宿敵華醫，即使集新人王、安打王、打點王、全壘打王，打擊王於一身的華醫，依舊不敵新婚的遠東科大教練兼球員高裕翔，第一局石破天驚三分全壘打奠定勝基，最後就以10:0四局提前結束比賽，氣走宿敵華醫。



高裕翔也以一棒定江山的三分砲，以及整個盃賽穩定的打擊表現並身兼教練身分，帶領遠東科大拿下共和盃二連霸，拿下大會MVP獎項。遠東科大陳哲嘉則拿下最佳投手獎。而屏東科大與高苑科大第一次參賽就分居三、四名，顯見大專慢壘實力，將越來越強，競爭也更激烈了。



遠東科大體育教學中心主任陳彥君表示，今年慢壘隊一口氣有九人畢業，將面臨最大換血陣痛，所幸該校有98個體育績優生名額，棒球、排球、木球都是全國一級球隊，籃球是全國二級球隊，另外網球、輕艇龍舟、國術也都是常勝軍，在傳統光榮的歷史加持，能夠吸引更多好手報名參加，在教練高裕翔調教之下，加上外系支援，相信很快就能銜接上，繼續保持全國霸主的地位。



訊息來源：遠東科技大學



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