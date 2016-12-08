據華爾街日報報導，知情人士透露，美國政府正就雅虎公司的兩宗大規模數據被竊事件是否應該更早地向投資者報告進行調查。

知情人士稱，美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission）已啟動一項調查，並已在去年12月要求雅虎提供相關文件，SEC正調查這家科技公司對網路攻擊事件的披露是否遵守了美國民事證券法規。SEC要求，上市公司一旦確認網路攻擊風險對投資者有影響，就應該立即披露。

上述知情人士還表示，調查的重點可能是雅虎2014年的數據被竊事件，該事件中有至少5億用戶的數據。而雅虎在2016年9月份披露了這次數據被竊事件。

迄今為止，雅虎也沒有解釋該公司為什麼過了兩年才公開披露2014年的事件，或者誰做出決定不更早公佈這些信息。此外，據美聯社報導，雅虎還宣稱，他們已經確認，2013年8月份曾出現過系統漏洞，可能有10億用戶賬號受到影響，這是打破了該公司有史以來賬戶泄露的紀錄。

知情人士稱，SEC對這些披露的調查處於初期階段，判斷這是否會導致任何公開行動為時尚早。