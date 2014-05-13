新浪科技訊 1月23日晚間消息，圓通速遞（600233.SH）發佈2016年度業績預告，預計凈利潤為13.5至14.5億元，較2015年同期重述后凈利潤相比，增長88.2%-102.1%。

公告稱，經初步核算，圓通公司在2016年1月1日至2016年12月31日間，預計實現歸屬於上市公司股東的凈利潤為135，000萬元至145，000萬元。

圓通公司表示，盈利的增長主要得益於兩方面，一是，公司2016年進行了重大資產出售及發行股份購買資產並募集配套資金，依照反向收購的會計處理原則，公司2016年1-12月預計業績中包含了重組置入資產圓通速遞有限公司在相應期間所預計實現的業績。

另一方面，要歸功於快遞行業的高速增長。根據國家郵政局公佈的數據，2016年全國快遞服務企業業務量累計完成312.8億件，同比增長51.4%；業務收入累計完成3，974.4億元，同比增長43.5%。（張淇）

注：2016年，圓通公司進行了重大資產出售及發行股份購買資產並募集配套資金，形成反向收購。按照重述前，2015年度歸屬於上市公司股東的凈利潤為4，514.50萬元，按重述后則為71，738.33 萬元。