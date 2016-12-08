《全境封鎖》背水一戰DLC更新了什麼？除了對暗區調整之外，還增加了背水一戰遊戲模式與獨有的獎勵，今天小編帶來「bitlilin001」翻譯的《全境封鎖》背水一戰DLC更新內容介紹，下面我們一起來了解一下吧。

特工，全境封鎖中的PVP作戰始終發生在PVP/PVE混合的暗區。暗區始終是開放且無目的的，這就是暗區的原本設計。又愛又恨吧？喜歡PVP的話，暗區是不可不去之處。

在第三個DLC背水一戰中，我們提供了新的途徑來對抗其他玩家和體驗暗區，這是一個全新的單獨遊戲模式！和現在的開放的暗區相比，背水一戰是一局有著明確目標和獲勝條件的比賽，並且同時包含許多暗區特徵，例如地標和PVE敵人。

擁有背水一戰DLC，你將多出一個競技選擇——和其他有同樣明確目標的玩家對抗。第三個DLC背水一戰將在PC，PS4，XBOX One同步放出，我們很快會宣布具體的日期。這將包含在季票中，但也可以單獨購買。

背水一戰將在即將到來的PTS服中對所有擁有季票的玩家開放，我們需要聽到你的想法和反饋，加入我們的PTS論壇版塊（和PTS伺服器同步上線）來討論你對這個擴展內容的看法。

背水一戰DLC將同時包含一個新的入侵副本，同樣將在PTS中上線，我們會在未來繼續更新更多這方面的細節。

這個DLC並不是《全境封鎖》即將到來的全部內容！免費更新1.6——我們做過的最大的更新之一——將和背水一戰一同上線。

當暗區的形勢逐漸升級，隨著（病毒）爆發的失控和文明的崩塌，JTF不得不從該區域撤離，遺留下了重要的戰略終端機；裝載著作戰信息的SHD科技數據中繼器。現在，叛變特工正在接近這些中繼器，要是他們掌握了這些信息，對國土戰略局和拯救紐約的任務而言，這將是毀滅性的。這將會是你的工作——和其他七位國土戰略局特工組成一隊，阻止此事發生。

一種新的比賽方式

背水一戰模式將提供基於戰局的《全境封鎖》中的PVP戰鬥，混合了許多PVE內容，以及一種常規遊戲之外的全新的方式來體驗暗區。這個模式下，兩個8人小隊在一個副本地圖中將對抗彼此來控制上文提到的終端機，直到一個隊伍轉移了足夠的信息來贏得比賽。參與背水一戰模式時，遊戲會始終假設你的隊伍是國土戰略局特工，敵對隊伍將被看做叛變特工（注意：敵人僅僅處於劇情原因而被標記為叛變，真正的叛變設定不會應用於背水一戰模式中）。換句話說，該模式下你將始終是好人。比賽結束后你可以直接回到當前排隊中，不需要回到主遊戲中重新排隊。

背水一戰比賽的每一方都由8位特工組成，分成兩個四人小隊。你可以單排也可以和其他三位好友一起匹配，但是你無法8人隊來匹配。你需要達到等級30來遊玩背水一戰模式。

背水一戰模式中，暗區分為4張不同的地圖（粗略劃分為1-3/4-6/7-8/8-9區，我們會在談到1.6更新時宣布更多內容）——你會在匹配等待界面看到你將在哪個區域比賽——每場比賽最長持續20分鐘。每張地圖有3個戰略位置——A，B和C——它們又被分成3個加密點，所有這些點都需要被控制以便開始數據傳輸。在遊戲過程中，你將嘗試儘可能多地控制這些位置，同時使敵方隊伍持有的任何點中立化。

佔領終端機也會激活重生點，這將給你更多的選擇來在你被殺死時回到戰鬥。一個更好的概述是，你可以在大地圖上選擇重生點而不是傳統模式下的重生選項。在比賽期間的某一個時間點，規則改變后，你可以開始自動在隊友附近重生，使得之後的遊戲更加激烈，節奏加快。

背水一戰模式不使用叛變設定，你可以PvP而不用害怕懲罰。在當前的暗區，如果你死亡，你會失去一些東西——暗區經驗，鑰匙，裝備，貨幣——在背水一戰模式中，你再也不必擔心了。雖然許多玩家在暗區進行遊戲時避免戰鬥（有時出於失敗的恐懼），但在背水一戰模式下，你被融入戰鬥，並且這個模式強調團隊作戰，尤其是在遊戲裡最佳的戰鬥地點作戰。

背水一戰模式的比賽匹配將不僅僅基於你當前的裝備分數（和暗區階級類似），還基於其他因素——例如你最近玩得有多棒。 如果你突然發現自己陷入無法應付的處境——你的對手對你來說太老連了——會重新匹配給你一個更合理的水平來對抗其他玩家或者與其他玩家合作。如果您組隊匹配，伺服器將考慮您隊伍中所有玩家的最近表現，來確保為您匹配到合適的比賽。

在背水一戰模式中，我們引入了了一種新的玩家平衡方式，限制了裝備分數和統計隨機性的影響。我們將在公共測試伺服器PTS上嘗試這個系統，並將收集儘可能多的反饋，因此請在我們的PTS論壇上與我們分享您的想法和經驗。

要開始遊玩背水一戰模式，請前往轉運站，尋找靠近校準站的戰術終端機。你不會錯過的！

PVP和PVE結合

就像在常規暗區，除了單純的玩家與玩家戰鬥外還有很多——常規NPC的敵人仍然漫遊在街道上，通常的地標也都在那裡。這些NPC也保護控制點，中央控制點總是由精英保護，在你立足之前總的先解決他們。

殺死NPC的敵人會獎勵你的團隊SHD Tech（國土戰略局特工科技？），這是一個團隊資源，用來解鎖被JTF和第一波部特工遺留下的戰術充能和防禦工事。在你的「家」中——比賽開始時你會在這個戰略位置附近重生——你可以激活自動炮塔來輔助防禦，或是一個當敵人太近時會警告你的大型脈衝裝置。

在比賽中達到設定好的進程后，戰術提昇平台將上線。使用SHD Tech資源作為貨幣，這些平台將給你的團隊提供不同的BUFF，如更快的數據上傳速度或更多敵人擊殺後點數。同一時間內一個平台只能由一個團隊激活。

這些提升並不是永久的，持續一定的時間然後再次轉為中立。這意味著你需要一個持續的的SHD Tech來源，但你同樣需要根據敵方的激活計劃來提前計劃。一旦他們的提升消失了，你和你的團隊要做什麼來抵消對方在過去幾分鐘內取得的成效？

戰術提升是背水一戰比賽的關鍵部分，這意味著不同類型的玩家有相通之處。一些玩家可能前往戰術位置，積極尋找PvP戰鬥，而其他玩家可能會去更加註重PVE的遊戲區域（遠離控制點）來為他們的團隊獲取SHD Tech。當然，你總是冒著闖進敵對玩家中的風險——這是背水一戰、暗區的本質，但即使你試圖積極遠離這些遭遇，你仍然可以參與進來，幫助你的團隊獲勝。如果你夠聰明，你甚至可以藉助NPC敵人來對抗敵人。。。

NPC敵人，除了守衛戰術位置的人，在比賽期間會不斷重生，地標重置速度比常規暗區更快。在整個區域有不斷的活動，總會有敵人供你消滅。他們不會掉落常規戰利品，你不必擔心回收問題。

獎勵

藉助背水一戰，我們推出了一個類似於地下世界的新進度系統。當你遊玩時，你將獲得特殊的經驗值，並提升最後一戰等級到最高40。每個等級將獎勵你密封儲藏箱，並在進展期間的某些節點，你將解鎖獨家外觀物品——無法在遊戲中的任何其他地方找到——提供兩個獨特的外觀套裝和兩套武器皮膚。同時，即使你達到最高等級，你將繼續獲得背水一戰經驗並獲得密封儲藏箱——就像地下儲藏箱和實戰精通儲藏箱那樣。背水一戰等級與暗區等級不同，你永遠不會失去他們。在配對時也會被考慮進來。

每次你的隊伍贏了你都會獲得額外的獎勵，但在比賽過程中我們會跟蹤你可能執行的30多個行動。一旦比賽結束，你將根據你的表現獲得評分，這類似生存模式，你會得到相應的回報。

所有的獎勵都在比賽結束時給出，所以你必須完成比賽才能得到。

結論

背水一戰中，我們在《全境封鎖》中增加了一個專門的，獨立的玩家戰鬥場所——我們知道許多玩家已經期待這個很久了。與常規暗區相比，它提供了一個明確的目標和基於戰局的PvP體驗，同時還提供了一個強大的PVE部分。加上我們在更新1.6中帶來的遊戲平衡的變化，背水一戰會是振興《全境封鎖》中玩家戰鬥的重要部分。