《城市帝國》快速提高稅收方法 怎麼提高稅收北京新浪網 (2017-01-23 20:09)
《城市帝國》遊戲中想要提升稅收並不難，不過想要達到高額稅率的話，則需要一定的技巧，今天小編帶來「zhuyihuaia」分享的《城市帝國》快速提高稅收方法，感興趣的玩家跟小編一起來看吧。
1.把稅都拉到30
2.減幾點商業，加滿市民，議員只會看總收入變化，如果總收入下降了他們就一致同意了。初期商業稅多，所以讓2%就能拉滿一次市民
3.反覆幾次，我的結果是14%商業，95%市民
4.只要是赤字狀態就能輕易通過加商業稅的提案，通過調節分區故意弄出赤字然後瘋狂加稅吧！
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