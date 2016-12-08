《仁王》最終測試版中，大家在遊玩過程的時候有沒有遇到難打的怪物呢？今天小編帶來「28537111」分享的《仁王》最終測試版全怪物圖鑑掉落及打法攻略，卡關的玩家趕緊跟小編來看吧。

屍兵、常世斧兵與怨靈

普通屍兵&普通士兵&精英屍兵

外表還穿著普通士卒的衣服，但是軀體早已殘破不堪。使用各種武器，有的距離遠時還能使用弓箭

普通士兵外表和主角一樣有血有肉，比較機靈

β測試有那種拿著太刀的精英怪傷害暴高，這次好像沒見到。

個人心得：沒戴頭盔的直接遠處弓箭爆頭即可。戴頭盔的可以用火繩槍和手持大炮造成大量傷害。難度不大，近戰也能輕鬆搞定

可能掉落：武器、防具、彈藥、鍛造素材

常世斧兵

從常世煉獄歸來的精英斧兵，擅長的大開大合攻擊會讓人吃苦，能夠召喚常世

個人心得：比較有威脅的就是他的三連擊（左揮、右揮、豎劈），他比較聰明距離遠了就不會連招或者是連招之間有停頓，繞後攻擊要小心他的衝撞和掃擊（不過衝撞的前搖很明顯）

可以爆頭造成精力槽全空上去處決，或者直接九十九武器幹掉

可能掉落：武器、防具、仙藥、鍛煉素材

常世怨靈

頭上長著尖角的精英鬼，具有不俗的實力

個人心得：頭上的角是弱點，可以用長槍的上段攻擊蹭著打，角打爆后他的精力槽會空建議上去多砍兩刀然後處決

如果他的精力槽空了你沒上去打，他會自動產生常世並且精力回滿

前期的勸退者，後期的溫暖寶寶

可能掉落：仙藥、武器、防具、鬼角（鍛煉素材）

長舌婦、獨角巨人與鬼角

長舌婦

我個人稱呼這個小傢伙為長舌婦，非常靈活的怪物，看似孱弱的身體只不過是其刻意的假象罷了。舌頭吸取主角精華兩次后變成獨角巨人

個人心得：長舌婦比較靈活，你的任何動作一做出他就會閃避，而且被舌頭舔到主角會有硬直。建議用苦無擊殺在第一階段。變成獨角巨人的時候會產生常世和一定的僵直。長槍橫掃也可以。

可能掉落：錢。。。。（其他好像我沒掉過）

獨角巨人

可由長舌婦進化而來，在地圖角落也有其個體獨自存在，體型比一般常世怨靈巨大，頭上的角也是弱點。

個人心得：不建議貼身打，因為其體型我好幾次閃避到一半被打。可以跑遠一點勾引他前撲，不過要小心他扔過來的石頭。

他的大招（猛撲、左右揮拳砸地會造成常世，這點還需留意）

可能掉落：仙藥、武器、防具

鬼角