《仁王》最終測試版全怪物圖鑑掉落及打法攻略北京新浪網 (2017-01-23 20:10)
《仁王》最終測試版中，大家在遊玩過程的時候有沒有遇到難打的怪物呢？今天小編帶來「28537111」分享的《仁王》最終測試版全怪物圖鑑掉落及打法攻略，卡關的玩家趕緊跟小編來看吧。
屍兵、常世斧兵與怨靈
普通屍兵&普通士兵&精英屍兵
外表還穿著普通士卒的衣服，但是軀體早已殘破不堪。使用各種武器，有的距離遠時還能使用弓箭
普通士兵外表和主角一樣有血有肉，比較機靈
β測試有那種拿著太刀的精英怪傷害暴高，這次好像沒見到。
個人心得：沒戴頭盔的直接遠處弓箭爆頭即可。戴頭盔的可以用火繩槍和手持大炮造成大量傷害。難度不大，近戰也能輕鬆搞定
可能掉落：武器、防具、彈藥、鍛造素材
常世斧兵
從常世煉獄歸來的精英斧兵，擅長的大開大合攻擊會讓人吃苦，能夠召喚常世
個人心得：比較有威脅的就是他的三連擊（左揮、右揮、豎劈），他比較聰明距離遠了就不會連招或者是連招之間有停頓，繞後攻擊要小心他的衝撞和掃擊（不過衝撞的前搖很明顯）
可以爆頭造成精力槽全空上去處決，或者直接九十九武器幹掉
可能掉落：武器、防具、仙藥、鍛煉素材
常世怨靈
頭上長著尖角的精英鬼，具有不俗的實力
個人心得：頭上的角是弱點，可以用長槍的上段攻擊蹭著打，角打爆后他的精力槽會空建議上去多砍兩刀然後處決
如果他的精力槽空了你沒上去打，他會自動產生常世並且精力回滿
前期的勸退者，後期的溫暖寶寶
可能掉落：仙藥、武器、防具、鬼角（鍛煉素材）
長舌婦、獨角巨人與鬼角
長舌婦
我個人稱呼這個小傢伙為長舌婦，非常靈活的怪物，看似孱弱的身體只不過是其刻意的假象罷了。舌頭吸取主角精華兩次后變成獨角巨人
個人心得：長舌婦比較靈活，你的任何動作一做出他就會閃避，而且被舌頭舔到主角會有硬直。建議用苦無擊殺在第一階段。變成獨角巨人的時候會產生常世和一定的僵直。長槍橫掃也可以。
可能掉落：錢。。。。（其他好像我沒掉過）
獨角巨人
可由長舌婦進化而來，在地圖角落也有其個體獨自存在，體型比一般常世怨靈巨大，頭上的角也是弱點。
個人心得：不建議貼身打，因為其體型我好幾次閃避到一半被打。可以跑遠一點勾引他前撲，不過要小心他扔過來的石頭。
他的大招（猛撲、左右揮拳砸地會造成常世，這點還需留意）
可能掉落：仙藥、武器、防具
鬼角
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- LooCa SeaCell海藻纖維HT高規5cm乳膠床墊-單人3尺
- 【卡旺】遠紅外線瓦斯爐(K1-1200V)野餐烤肉3組合
- Dogeared 優雅豆豆 金色三環戒 Circle Rings多墜細緻版附原
- 【KODAK】PIXPRO SPZ1 防水相機(公司貨)
- 3M UVA2000紫外線殺菌淨水器專用替換濾心 7000011771
- 【遊遍天下】JIS90%羽絨極暖防風防潑水中長版羽絨外套A062
- Fujiiryoki 富士極勁4D手感按摩椅(EC-3850)
- 【KODAK】PIXPRO SPZ1 防水相機(公司貨)
- 【NUCELLE】真皮克萊爾壓紋後背包(香奈黑)
- 【d jvu締佳】仕女平衡草本修護霜(300ml)
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》