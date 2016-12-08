《村長征戰團》戰鼓全等級價格及屬性一覽

村長征戰團戰鼓價格

玩家激活戰鼓的方法，可通過界面左上角的鼓狀圖標，進入戰鼓系統界面花費點券激活戰鼓，其中，1級戰鼓的激活需要消耗600點券。隨後你可花費點券，繼續對戰鼓進行升級操作。隨著戰鼓等級提升，升級所消耗的點券數量增多。村長征戰團各級戰鼓價格說明，如下：

激活戰鼓1級：消耗600點券；

戰鼓1級升級到2級：消耗600點券；

戰鼓2級升級到3級：消耗1200點券；

戰鼓3級升級到4級：消耗1700點券；

戰鼓4級升級到5級：消耗2400點券；

戰鼓5級升級到6級：消耗3000點券；

戰鼓6級升級到7級：消耗4000點券；

戰鼓7級升級到8級：消耗5000點券；

戰鼓8級升級到9級：消耗6000點券；

戰鼓9級升級到10級：消耗7000點券。

村長征戰團戰鼓屬性

村長征戰團戰鼓共有10級，戰鼓等級越高，士兵們獲得的戰鼓buff效果會越好。戰鼓buff屬性主要能為士兵和武將，提供攻擊、防禦、生命的屬性。村長征戰團各級戰鼓屬性說明，如下：

戰鼓1級：士兵攻擊+50、士兵攻擊+10%；

戰鼓2級：武將攻擊+100、武將攻擊+10%；

戰鼓3級：士兵生命+50、士兵生命+10%；

戰鼓4級：武將生命+100、武將生命+10%；

戰鼓5級：全體防禦+10%；

戰鼓6級：全體生命+3%、攻擊+3%、防禦+3%；

戰鼓7級：全體生命+3%、攻擊+3%、防禦+3%；

戰鼓8級：全體生命+4%、攻擊+4%、防禦+4%；

戰鼓9級：全體生命+5%、攻擊+5%、防禦+5%；

戰鼓10級：全體生命+5%、攻擊+5%、防禦+5%。

玩家成功激活相應等級的戰鼓，界面上方的戰鼓圖標，會標有相應的戰鼓等級。大家進入戰鼓系統界面，就能了解你當前的戰鼓累計屬性。另外，大家在進入戰鬥畫面里，在界面左側也會有戰鼓等級和戰鼓的總屬性說明。