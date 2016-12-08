《H1Z1》槍械怎麼升級？想要升級武器的話，必要的材料是不可或缺的，其入手位置在哪想必很多玩家還不了解，今天小編帶來「rex830616」分享的《H1Z1》槍械升級及材料獲得方法，希望對各位有幫助。

需要哪些材料

改造槍須要三個材料分別是以下

材料取得方式

材料取得方法是打武裝殭屍，切記只有武裝的殭屍會掉材料，其他的殭屍不會掉，武裝殭屍重生地點在這。

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位置在於P城的東邊與南邊，還有一個是在醫院。

小訣竅

這些武裝殭屍跟一般殭屍不一樣，你如果要用刀砍要砍很久，所以最快速的方法是直接開車撞，這是最快速的，車子不會爆只會扣一點點耐久度，可是如果沒車子怎麼辦？

我們先教在P城南方的武裝殭屍，在這邊附近有一個橋，你只要慢慢的把武裝殭屍吸引到橋下，武裝殭屍就不會攻擊你，這時候你就可以盡情的砍殺不會被咬。

大概在這個地方

在醫院的武裝殭屍，你可以利用地形，放上地刺，他會有兩種可能，可能會爬不上來直接在原地被地刺弄死，第二種可能會跑上來追你，你只要繞著地刺轉，不要被咬到，也是可以輕鬆殺死這隻武裝殭屍的。

在P城東方的武裝殭屍呢，你可以跟在醫院一樣放地刺，或者試試看拉遠一點，各位其實可以試試看用弓箭射頭，我沒試過或許會比較快也說不定，如果有遇到附近有人蓋大基地你沒許可權放地刺的話，可以試試看把殭屍拉遠一點，讓他壞掉在砍他。