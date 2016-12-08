近日，巴西傳奇足球運動員羅納爾（羅納爾多·路易斯·納扎里奧·達·利馬）多在自己的臉書主頁上宣布投資一家《英雄聯盟》戰隊。

羅納爾多臉書宣布投資LOL戰隊

羅納爾多投資的是巴西一家名為CNB的電子競技俱樂部，羅納爾多成為了該戰隊的合伙人。羅納爾多在聲明中表示很看好電競市場。

而CNB俱樂部還製作了一個視頻，將羅納爾多職業生涯精彩鏡頭和CNB戰隊比賽中的精彩鏡頭拼剪輯在了一起。

高清視頻畫面：