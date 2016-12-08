看《火影忍者》是在浪費時間？歐美宅神吐槽日本動漫北京新浪網 (2017-01-23 17:40)
日本動漫的劇情很多時候前期鋪墊是比較多的，尤其是長篇的動畫，很多時候還會推出各種原創劇情，但是這樣的效果其實並不算好，甚至有種拖劇情的嫌疑。而歐美的動漫迷們在好的劇情和劇本上的定義也是和亞洲這邊有著很大的不同，近日就有歐美動漫迷們討論起了劇本糟糕透頂的日本動漫有哪些。比較意外的是，很多大家認為還不錯的動漫作品都被提到，一起來看看都有哪些作品不幸躺槍吧。
網友觀點：我的話肯定是《火影忍者》，看完感覺這部的感覺就是完全就是在浪費時間。
網友觀點：《死神》吧。看了有40多集了，出場的人物要麼是一些無關痛癢的雜魚，要麼就是一些討人厭的反派角色。
網友觀點：看《火影忍者》的時候我看著看著都快看睡著了。
網友觀點：當時是看網站上《火影忍者》的人氣比較高就跟風去看的，剛開始感覺還可以後面越看越無聊，故事內容有些空洞，看得我很鬱悶。
網友觀點：《涼宮春日的憂鬱》，總感覺這部作品的價值觀有問題。
網友觀點：《海賊王》吧。雖說很多人都覺得這部作品不錯，但我認為這部作品糟糕透了。路飛的橡膠果實在惡魔果實中能力一般卻還能打敗這麼多人，主角光環不要太明顯。
看來還是大人氣的少年熱血動漫作品躺槍嚴重啊，其實很多日本的動漫作品和歐美動漫迷喜歡的作品相比，都是屬於比較慢熱的。尤其是動畫經常會加入各種原創來拖劇情，這樣在效果上肯定是比較拖沓，被說成內容空洞，浪費時間也是難免。
不過這樣的動畫拖劇情確實很讓人鬱悶，但是說是劇本糟糕還是有點過了，那麼大家覺得劇本糟糕的動畫都有哪些呢？來說說自己的看法吧。
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