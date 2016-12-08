隨著新春佳節的臨近，《夢幻西遊》手游也派出了憨態可掬的人氣神獸超級神雞，化身咕咕財神，為大家送上專屬節日祝福！1月22日，全新AR財神玩法開啟測試，咕咕財神為玩家送上洋洋喜氣。如果你對這一玩法還不夠了解，那麼現在就來看看，如何將這位咕咕財神迎到家吧！

喜氣洋洋，咕咕財神賀歲忙

想要在現實中與超級神雞面對面交流？現在，這一願望將由《夢幻西遊》手游來實現！恰逢新春佳節，萌萌的超級神雞奉玉皇大帝旨意下凡前來為玩家送禮。玩家只要打開《夢幻西遊》手游移動端攝像頭，就能在自己的周圍找到咕咕財神的身影，與它進行有愛互動。別看咕咕財神擁有圓滾滾的身材，它的動作可非常靈活，所以當它的身影一旦進入攝像頭視野之中，千萬要在第一時間將其迎回家中！

互動多多，描繪新春新氣象

為了能夠給大家更多的新年樂趣，咕咕財神也為玩家準備了四種豐富的互動玩法。

第一種：玩家可以根據提示，虔誠拜咕咕財神，就有可能將咕咕財神召喚出來。

第二種：玩家可以在捲軸之下，描繪出咕咕財神的模樣，如果這一形象獲得了咕咕財神的認可，那麼咕咕財神就會從捲軸之中走出來。

第三種：通過語音喊話的方式召喚財神，玩家可以通過話筒向咕咕財神送上祝福或者講述新年，讓咕咕財神化身復讀機……

第四種：玩家還可以為愛美的咕咕財神找一個合適的背景，並將其調整到喜歡的大小，為咕咕財神拍一張美美的照片，並將其分享給小夥伴，領取咕咕財神贈送的紅包。

通過這些不同的玩法，咕咕財神就會為玩家送上自己所攜帶的專屬紅包。經驗、銀幣、金幣、神奇幻色丹……多種獎品等待著玩家開啟！

需要特別提醒一下大家：在紅包之中還包裹了相當數量的百萬銀幣紅包和十萬金幣紅包，讓玩家能夠在新的一年，增添一份喜氣！

萌神到來，財神彩蛋大揭密

除了豐富多樣的互動玩法之外，在整個AR財神玩法中，玩家還可以和咕咕財神進行有愛互動。玩家可以在成功召喚出咕咕財神之後，可以點擊咕咕財神的不同部位。根據部位不同，咕咕財神也會做出不同的反映。相信很多玩家已經迫不及待，想要解鎖咕咕財神的各種姿勢，看看它有哪些隱藏萌點了吧？

現在，《夢幻西遊》手游AR財神玩法已經開啟測試，在引入了全新的AR玩法之後，每一個玩家都可以近距離感受到超級神雞的萌動氣息，並在此過程中為自己贏取豐厚遊戲獎勵！