《夢幻西遊手游》平民普陀心得分享北京新浪網 (2017-01-23 19:02)
3耐兩敏的好處在於，不管任何活動比如泡泡啊，章魚啊，紫薇啊，之類的作為隊伍里2速，都可以站的住 (這裏指的是普通隊伍，一般隊伍)。
而3敏2耐則可以緊緊的抱住土豪的大腿，雖然脆了點但是速度比3X地煞快，寶石就是，武器崑崙，衣服月亮 帽子月亮、項鏈翡翠、腰帶鞋子黑寶石。
質量強度，花生的面板提升比普陀強很多，說衣服要選擇月亮，要保證自己的生存強度。
2 裝備的特技選擇
1：武器選擇大特技的武器，質量量能看的過去就行，80以上的雙加不雙加無所謂(畢竟雙加大特技武器買不起.。.這個才是根本原因)。
2：憤怒腰帶：89玩家存錢買70的憤怒，69就買一條60的，憤怒對普陀太重要，打個憤怒符，一般第二回合就有怒放大，一個大可以保住整個隊伍的第二輸出梯隊(寶寶)比如打紫薇 寶寶的輸出非常關鍵。
3：衣服選擇綠字高敏，有錢買敏耐雙加40的，沒錢選擇綠字單加35左右的，其他一切不考慮 。
4：凝神頭：相信我，凝神這個技能非常萬金油，章魚、泡泡的恢復階段這個技能可以省下用藥次數(說到底就是窮，摳)
5 ：法爆項鏈：70的低靈高法防法爆項鏈，綠字爆奶一下1800+ 很嗨的。
接下來說寶寶選擇
神獸之類不選擇，因為沒錢，選擇帶神佑的寶寶，有點小錢選擇帶高神的，一般選擇是 2配速(一神一高鬼)2 血耐(同上)一功一法(神佑)，配速與血耐帶高鬼的原因是，90以下的活動基本只能出3個寶寶，第三個寶寶帶高鬼死了過五回合還能站起來 所以在這裏推薦高鬼的。
接下來法寶
葫蘆-風袋-金甲-鬥篷，首先是葫蘆 看臉 臉好一次性3陰到位 (葫蘆四象選擇太陰 +2%法暴擊+項鏈1 變個白骨精4% 7%暴擊率混混活動足矣)我的那個區 風帶價格平均1w5。
風袋點到10以後慢慢存錢買風袋精華，2W5一個 慢慢存 四象選擇 太陰或者少陽 (窮、沒錢改屬性)畢竟平民這兩個屬性都差不多，不要在意那點細節。
鬥篷少陰 普陀活著比什麼都強
金甲、少陰、同上。
人修-寶石-法寶-寶寶修
電修的時候金幣不動 全靠銀幣點 金幣留著買便宜精華
寶石 自己需要的留著 自己用不掉的全部賣 賣了點修
法寶 點法寶的時候買碎片分解了去點 比銀幣來的實惠
寵物修最後個點
接下來生活技能推薦烹飪，後期的時候面賣的比蛇膽貴..。.就算出包子也能自己吃 ，三葯看臉，不多說，以上這是很屌的一些平民經驗，給一切的普陀玩家一些方向，孩子太費錢了，沒錢養。
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