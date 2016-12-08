《夢幻西遊手游》如何轉金幣 合寵出珍品技巧介紹北京新浪網 (2017-01-23 19:09)
很多人玩《夢幻西遊》手游，我們知道，金幣是不能交易給予的，那麼要怎麼賺金幣呢？怎麼賺錢很多人都不懂，畢竟手游限制就那樣，只有珍品才能出售交易，所以很多土豪都是直接充值在充值，這是任性土豪的做法。那麼平民應該怎麼賺錢？怎麼轉金不被扣。下面小編就為大家講講玩這遊戲的經驗。
說到賺錢賺金幣，每天的任務你總得做完吧，做完了肯定能賺點金幣，挖寶圖可能挖到魔決和內丹或者裝備，可以直接賣掉。這就不用小編多說了，大家活動按時做就行了，還有就是有能力打泡泡王章魚王的兄弟也可以去打，畢竟獎勵很豐富，都是看運氣。
地煞3星4星現在很多人也沒問題了。那麼對於實力不夠硬體不夠強的兄弟們來說該怎麼辦呢？小編這邊就要說一說了，如果你是玩新區，那麼最快的賺錢方式就是升級，升級再升級！畢竟升級后可以跑環之類的，得到書鐵肯定賺，然後就是瘋狂存錢。
還有幫派技能消耗活力賺錢的，這個賣烹飪賣葯賣臨時符製造符的金雖然不多，但蚊子肉也是肉不是，所以加油吧。
其實小編主要為大家介紹一種賺錢的方法，當然，這種方法也是靠運氣，不過小編髮現很多人不會好好利用，利用什麼呢，那就是66666666，沒錯，是金柳露。
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