彌陀漁鄉導覽員培訓 海洋局點亮地方小旅行首部曲



(中央社訊息服務20170123 15:05:05）高雄市政府海洋局為讓民眾了解彌陀虱目魚故鄉之漁村文化及生態，於106年1月7日起為期三個週六與彌陀區漁會共同舉辦漁鄉種子導覽員培訓課程，邀請在地彌羅港文史協會等多位重量級師資擔任本次的講師，課程內容包含彌陀出名的海光山色、人文故事與地方產業，透過講師豐富的解說技巧，將彌陀獨有的景觀與特色精彩呈現。 高雄市彌陀漁港海岸光廊二期整建工程已啟動，面臨日益增長的觀光人潮，海洋局格外注重地方導覽人才的挖角與培育，除透過經濟部地產基金輔導計畫所舉辦的系列培訓外，海洋局特別針對導覽解說技巧加強培訓，期望透過這次的種子導覽培訓課程，能於未來搭配彌陀區各大旅遊亮點規劃出專屬的主題小旅行，以豐富多元的授課內容搭配景點現地演練，讓學員不只在教室聽課，更能走出戶外，深度了解區內景物，大大提升學員實務操作的能力。彌陀區漁會總幹事林子清熱情表示：「咱們彌陀漁鄉有很多富有特色的故事跟體驗，不講都不知道原來這麼有趣！」 本次培訓課程參與學員有漁會員工、社區發展協會志工、學校教師、花店老闆與樂齡班員等共計26人，不僅在上課中勤作筆記，更融入在地生活經驗，與講師熱情互動，其中，漯底社區志工隊長孫先生自身就是文史協會導覽志工，更言「要學習的永遠都不夠。」，學員們好學的精神，讓課堂更顯生動活潑，彌陀區旅遊導覽種子逐漸成長，未來盼能成為地方觀光嚮導，帶領遊客走入漁鄉，認識彌陀之美。



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訊息來源：高雄市政府海洋局



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