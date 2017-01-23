大葉大學日本老師短期授課 動畫電影「你的名字」當教材



(中央社訊息服務20170123 15:02:50)大葉大學〈Da-Yeh University〉應用日語學系邀請日本比治山大學九內悠水子副教授到校進行為期6天的短期授課，九內老師開設2學分的「日文多元閱讀」課程，以當紅動畫電影「你的名字」為主題，引導學生透過閱讀，進一步分析、理解作品。



比治山大學副教授九內悠水子強調，不論是教科書或是其他材料，只要能引發學生學習興趣，就是很好的外語學習路徑。此次開設「日文多元閱讀」課程，從12日到17日，一共6天，她選用去年熱映的動畫電影「你的名字」當主軸，設計了一系列閱讀課程，讓學生藉由閱讀、分析、討論、發表，認識作家的文學觀，提升文學素養。



應日系大二生劉東昇指出，九內老師介紹了「你的名字」原著小說，以及夏目漱石、芥川龍之介等作家的經典作品，夏目漱石的《夢十夜》最讓他印象深刻，其中一篇作品透過男主角跟著美麗女子離開，七天六夜之間發生的事，揭示慾望的無盡，相當發人省思。



應日系二年級的黃家賢表示，跟日本老師交流是很難得的機會，可以學習純正的日文發音，同時提升日語的會話能力，因此得知系上寒假會開設日本師資課程，大家都搶著要選修，最後多達60人選課。九內老師除了帶領大家閱讀及討論作品，她也讓大家用「貓」、「犬」、「鳥」、「人」、「花」、「葉」、「星」、「夜」、「光」、「雪」等題目，創作一行詩，很新鮮很有趣。



大葉大學應用日語學系主任李美麗說，應日系積極推動國際化，一方面和明海大學、長崎外國語大學、山口大學、室蘭工業大學、大阪觀光大學、宮崎大學、攝南大學、武藏野大學等校締結為姐妹校，提供學生交換留學或是攻讀雙聯學位的機會，另一方面，利用寒暑假時間，邀請不同學校的日本教授來台灣短期授課，讓學生不用出國也能修到日本老師的課程。



訊息來源：大葉大學



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