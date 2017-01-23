大葉大學醫材學生到台中榮總學習數位器械手術操作中央社 (2017-01-23 14:59)
大葉大學醫材學生到台中榮總學習數位器械手術操作
(中央社訊息服務20170123 14:59:24)大葉大學〈Da-Yeh University〉醫療器材設計與材料學士學位學程大四生到台中榮總實習，透過相關儀器的操作與學習，進一步了解醫院現場對醫療器材的需求。
醫療器材設計與材料學士學位學程主任賴峰民指出，台灣醫療器材市場年產值超過八百億新台幣，但醫護輔具大多由國外進口，無法完全滿足台灣病患的人體工學和需求。大葉大學民國102年成立全國首創的「醫療器材設計與材料學士學位學程」，積極為產業培養所需人才，一設立就獲得廠商和醫院的青睞，提供師資與實習及就業機會。此次特別帶領大四學生到台中榮總學習數位器械手術操作，透過數位化輔助教學，協助學生認識醫材新趨勢。
醫材學程大四生邱俊元表示，台中榮總不只是安排大家參觀微創手術設備，也讓大家透過模擬器，體驗腫瘤切除如何進行，讓他們更了解醫療器材使用者的需求與感受，有助於他們從事醫療產品設計。
醫材學程四年級的黃政魁說，微創手術模擬器用平板當腹腔鏡螢幕，他們在操作過程發現，從螢幕看跟肉眼直接看是有視覺差異的，這是未來醫療產品設計可以去思考改良的。
訊息來源：大葉大學
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/207975.aspx
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