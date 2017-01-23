公益營隊 大葉大學休閒系學生帶領銀髮長輩動動腦



(中央社訊息服務20170123 14:55:02)大葉大學〈Da-Yeh University〉休閒事業管理學系大三生王冠縈、薛椲譯、陳姿廷、賴薏雯、王靖元、黃嬿綾、林宜姍，16日至18日到彰化市長樂銀髮日間照顧中心當志工，為阿公阿嬤量身設計營隊，帶長輩們玩遊戲、做手工藝。



營長、休閒系三年級的王冠縈強調，長輩們跟小孩子一樣需要陪伴，因此他們這組選擇以「樂齡」為營隊主題，希望透過為期三天的活動，讓長輩們知道自己並不孤獨。考量阿公阿媽習慣講台語，這次辦營隊前，大家特別練習用台語帶活動，希望長輩們更有親切感。



王冠縈同學表示，謝謝彰化市長樂銀髮日間照顧中心提供他們辦營隊的機會，第一天有些阿公阿嬤不太願意跟他們一起跳暖身操，或是玩遊戲輸了會生氣，但到了第二天，阿公阿嬤不僅一直問照護人員：「學生還會來嗎？」也很認真參與活動，讓他們覺得很感動。



活動長、大三生薛椲譯指出，營隊以「快樂、健康」為主軸，設計了一連串活動，帶領阿公阿嬤一起動動四肢、動動腦，歡樂之餘，也能活化筋骨和腦細胞。手工藝部分，讓學員彩繪空白帆布袋、圖畫袋，創作屬於自己的作品；也讓阿公阿嬤DIY波浪鼓，重溫兒時回憶。遊戲方面，則有傳瓶子、球繞身體的活動，練習四肢協調；還有看字卡說顏色，字卡上的顏色字和文字使用的色彩不同，同時考驗長輩的眼力與腦力，希望阿公阿媽動動腦、不會老。



休閒系謝佩伶老師說，過去學生們的營隊多半以小學生為對象，冠縈這一組很特別，自發性參與銀髮長輩服務，用熱情和關懷打開阿公阿嬤的心。原本不喜歡接觸陌生人跟鏡頭的阿公阿嬤，經過三天的相處，不僅叫得出學生名字，更開心地與學生合照，相信藉由這次的公益行動，學生們深刻感受到愛的力量。



訊息來源：大葉大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/207974.aspx