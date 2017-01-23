印度聖布里托教育集團訪大葉大學 大葉大學與聖布里托學院締結姊妹校



(中央社訊息服務20170123 14:54:26)印度聖布里托教育集團（St. Britto's Group Institutions）及追尋基金會創辦人布莉朵、聖布里托學院（St. Britto's College）校長彭拉吉一行人，在外交部駐清奈辦事處處長李朝成的陪同下，18日下午造訪大葉大學〈Da-Yeh University〉。會中除了洽談兩校合作事宜，雙方也簽署合作備忘錄，大葉大學與印度聖布里托學院正式締結為姊妹校。



大葉大學校長歐嘉瑞表示，大葉大學不只是一所教學卓越的學府，更是擁有全球視野的大學，為提升學生國際移動力，積極與世界學府合作，為學生爭取海外交流的機會。很高興能與位於印度清奈的聖布里托學院成為姐妹校，清奈是印度重要工業城市，被譽為南方金三角之一，在政府推動「新南向政策」的同時，此次簽約合作可說是具有指標性意義。未來兩校將進行師資交流、學術交流、海外實習等合作，讓兩校學生同時享有國內、外學習資源。



印度聖布里托教育集團及追尋基金會創辦人布莉朵指出，印度聖布里托教育集團以愛為出發點，希望提供年輕人機會，未來除了兩校間的教育交流，也將提供物流集團、休閒飯店集團等實習機會，讓台灣大學生到印度實習。



企業管理學系主任陳玉芬說，聖布里托教育集團是很有規模的集團，跨足醫療衛生、教育實習、體育、貿易投資、慈善等領域，學生前往實習，不只是可以開拓國際視野，也能觀摩大型企業的營運模式，也助於他們蛻變為全方位的服務人才。



訊息來源：大葉大學



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