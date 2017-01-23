聽在地聲音 與在地合作 成大辦跨域暨社區聯合共識會議



(中央社訊息服務20170123 14:53:33)承辦2017臺灣國際蘭展的財團法人成大研究發基金會體認成功不能僅靠單打獨鬥，必須結合當地的資源與力量，才能力促2017臺灣國際蘭展完滿成功。繼日前拜會蘭花生技園區業者過後，計畫主持人林峰田教授又在柳營區小腳腿多功能活動中心，與後壁等6區里社區代表舉行「2017台灣國際蘭展跨域暨社區聯合共識會議」，邀請後壁、柳營、東山、白河、新營、鹽水等6區官員及社區代表數十人，從在地角度出發，傾聽在地聲音 與在地取得合作，對於辦好台灣國際蘭展，繁榮在地產業，取得一致的看法。



首場「2017台灣國際蘭展跨域暨社區聯合共識會議」由林峰田親自領軍，夥同成大都計系系主任孔憲法教授、新聞中心副主任李金駿、研究助理等人，移師到柳區小腳腿多功能活動中心，與新營、白河、後壁、柳營區公所，還有頂安、長安、烏樹、墨林、嘉民、人和、虎山、八角、神農、果毅、大農、士林、重溪、篤農等6區官員及社區負責人，進行約2個多小時的晤談與意見交換，官員及社區負責人及代表近50人出席的會議，顯示在地居民對國際蘭展的關心與熱情。



林峰田先就蘭展的規畫與進度做了簡報，他說，成功大學是台南在地的大學，所有出發點都著眼於在地的利益及在地的繁榮，成大承辦2017台灣國際蘭展的目的，不只是辦好今年的國際蘭展，更關心台灣包括蘭花產業的生技產業的永續發展，讓溪北地區及整個大台南的榮景，不僅僅十多天的蘭花展人潮，而是天天都能吸引許多觀光客來，特別期待藉著蘭展的動能，力促在地產業的繁榮。



針對林峰田的說法，與會社區負責人及代表都認為在既有資源基礎上，借助成大產官學合作的豐富經驗，跟厚實的研究成果，必能讓一年一度的蘭展成為溪北蛻變的起點。



社區代表發言踴躍，內容包羅萬象，例如希望國際蘭展能結合在地藝術家，把在地藝品納入展覽空間，讓社區在蘭展的平臺上，有更多與外界接觸的機會，將蘭花融入地方民眾的生活中，在蘭展期間協助推廣周邊的旅遊觀光，讓遊客到蘭展後也能到關仔嶺泡溫泉、到東山喝咖啡、到後壁菁寮社區看看農村美術館，到柳營嚐嚐新鮮牛乳等等。



更有社區代表指出，蘭展期間確實能帶來多人潮，但盼望一年當中不只這10天有人潮，希望365天，天天有人潮，烏樹里里長詹國鐘更歡迎成大研究團隊進駐，協助發展生技產業，幫助在地繁榮。他說，蘭花生技園區附近有一個廢棄的營區，可作為成大進駐的基地。長安里里長黃秀梅則提醒要注意交通路線的規劃與宣導，否則蘭展10天會造成當地交通嚴重問題，增加看蘭展的難度。



林峰田回應，為了讓蘭花走進社區進入民眾的生活，這次蘭展結束後，歡迎以社區名義申請蘭展後的蘭花，做為社區的景觀佈置。在於推展觀光的部份，也會與市府再協商，交通動線一定會做好規畫與宣導，已經規劃利用軍備局閒置土地做為停車場，減少在地民眾出入困擾。成大與社區的合作，不只短短十天的蘭展，而是長期的合作，與社區一同成長。



業界專家趙元才表示，國際蘭展願意和地方對話是好的開始，可以事半功倍，雖然有現實的困境，相信成大的團隊有心聽取地方聲音，就會盡力去解決。業界專家林豐澤也鼓勵社區在蘭展的平臺上展現自己社區的社色，並盡力協助成大完成這次蘭展，把台南推向國際，讓世界看見台南的美。



出席「2017台灣國際蘭展跨域暨社區聯合共識會議」的社區人士，包括：柳營區區長李宗翰、後壁區公所代表、白河區公所代表、新營區公所代表、後壁區頂安里里長林丁和、後壁區烏樹里里長詹國鐘、後壁區長安里里長黃秀梅、墨林社區發展協會負責人殷Y政、白河虎山里里長吳昕璨、神農社區發展協會總幹事張嘉成、人和社區總幹事吳登財、果毅社區發展協會理事長王陳秀娥、果毅社區發展協會總幹事張欽雄、八翁社區發展協會代表吳櫻美、篤農社區發展協會理事長吳純美、篤農社區發展協會總幹事林忠宏、大農社區發展協會總幹事沈明樂、士林社區代表柳美旭、重溪社區發展協會總幹事吳桂美、業界專家林豐澤、業界專家趙元才。



訊息來源：成功大學



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