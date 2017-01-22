男日月潭釣魚 失足落水死亡中央社 (2017-01-22 10:50)
羅姓男子22日與友人到日月潭釣魚，疑因設置釣竿不慎落水，日月潭消防隊運用水下攝影機很快找到羅男，但潛水員救起時已明顯死亡（圖）。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 106年1月22日
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