台南角頭疑遭擄痛毆 警：當事人拒絕報案NOWnews今日新聞 (2017-01-22 10:24)
台南市一名角頭老大「阿強」，2、3年前向在國外做生意的「大哥」借1千萬周轉，去年8月疑因債務糾紛，在安平魚市場遭人擄走3天，腹部大面積瘀青，被送往醫院急救。阿強妻子郭姓女子報警處理，但事後又向警方說，丈夫是自願跟對方上車，想自行解決，不願報警、也不提供線索，導致案情膠著。台南市警方被質疑吃案，日前出面喊冤。
警方調查，綽號「阿強」的角頭老大現年約50歲，原本在台南一帶和幫派兄弟經營賭場，幾年前轉而到大陸投資生意、淡出江湖，2、3年前向在國外做生意的「大哥」借1千萬周轉，但阿強卻未按時還錢，惹怒對方，去年8月返台時，在安平魚市場遭人擄走，郭姓妻子當場目睹一切，立即報警求援。
隔天，郭女致電向警所聲稱，丈夫只是到友人家，沒有遭人擄走，但3天後，阿強則被送往醫院急救，警方發現其手腳有遭綑綁痕跡，腹部有大面積瘀青，疑似遭毆打凌虐，但夫妻倆堅持不報案，郭女稱不願報案是因為擔心遭報復。
案發後，警方苦無線索，當事人也不願報案，南市警方因而被質疑吃案，對此，警方昨(21)日出面喊冤，表示將向市刑大的秘密小組警官隊和科技犯罪偵查隊求援。檢察官則說，阿強遭強行帶走，恐涉及傷害和妨害自由，妨害自由屬公訴罪，因此警方應該主動偵辦。
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