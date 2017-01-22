觀光局長、台旅會會長周永暉（右前一）等人21日在上海與一群熱衷台灣旅遊的旅遊達人會面，交流促進赴台遊的做法，並在聽到部落客有趣的台灣行體驗時開心笑了。（資料照片）中央社記者張淑伶上海攝 106年1月22日