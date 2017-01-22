鴻海嘉年華來了 郭台銘對聯寫四多四少中央社 (2017-01-22 10:03)
（中央社記者鍾榮峰台北2017年1月22日電）鴻海（2317）嘉年華上午熱鬧登場，鴻海集團總裁郭台銘及夏普社長戴正吳先後來到現場。現場也掛出對聯，相關人士指出是由郭台銘親自構思發想。
鴻海愛心歡樂嘉年華上午在南港展覽館熱鬧登場，4樓主舞台會場擠滿各次集團員工及眷屬，雙人團體浩角翔起熱場妙語如珠，炒熱現場氣氛。
大約9時25分左右，郭台銘已經抵達現場，與現場集團高階主管握手寒暄。夏普社長戴正吳也來到現場。
此次嘉年華以「金雞鳴曉 創富開新」為主題，主舞台兩旁掛出對聯，橫批寫著「金雞一鳴天下平」，上聯寫著「多一分努力 多一分收穫 多一分團結 多一分競爭」，下聯寫著「少一點自我 少一點衝突 少一點批評 少一點紛諍」。
根據相關人士指出，這副對聯由郭台銘構思，也透露郭台銘對當今時局的看法。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
鍵盤 計算機．商用計算機．Addex 計算機．GD 計算機．計算機 usb．紫色 計算機．觸控 計算機．炫彩 計算機．財務 計算機 casio．炫彩計算機．計算機 時鐘．計算機 TI-84．歌林 計算機．計算機．答錄 計算機．計算機 hub．mit 計算機．CATIGA 計算機．PLUS. 計算機．工程用計算機．卡西歐 DW-200TW 計算機．電腦 計算機．計算機錶．工程計算機．E-MORE 計算機．鏡盒 計算機．掀蓋計算機．TECO 計算機．Melody 計算機．victor 計算機
2017年12生肖財運大比拼！屬牛財運最佳【北京新浪網】
楓葉教育讓她敢想敢做【北京新浪網】
王銘暉率團走訪慰問四川省複員退伍軍人醫院【北京新浪網】
新鈔有454據點可換 注意事項看這裡【中央社】
假冒「全聚德」 半年賣1.7萬袋烤鴨【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》